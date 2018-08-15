Цинічні схеми: як українців розводять на мільярди

Щорічно Україна втрачає мільярди через корупцію на митниці і податковій. Вивіз лісу, мінімізація податкових зборів, приховування перевезення наркотиків і тютюну - не повний список основних схем контрабандистів. Як їм перешкодити - розбирався OBOZREVATEL.

Контрабанда - усюди

Контрабанда - одна з основних проблем української економіки. Щорічно країна втрачає не менше 100 мільярдів гривень через корупцію митної служби та силовиків.

Цитуючи дані європейського дослідження, глава громадської організації "Стоп корупції" Роман Бочкала заявив, що тільки в минулому році від мінімізації податкового тарифу в кишені корупціонерам пішло від 4 до 5 мільярдів євро. А якщо враховувати повний спектр схем і оборуток, цифра може бути набагато більша.

Про масштабну проблему з корупцією на митниці в середині червня 2018 року заявляв і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. За його словами, Кабмін зумів повернути частину грошей у бюджет. Однак з'явилися інші схеми. Саме тому і був ініційований план Кабміну щодо боротьби з контрабандою.

"Ми сформували план дій. Є десятки мільярдів гривень, які схемщики виводять за межі українського бюджету. Я цього терпіти не буду" - заявив Гройсман на засіданні уряду в середу, 20 червня.

Кабінет Міністрів України

На цьому ж засіданні прем'єр опублікував цілий набір схем, які зараз активно використовують на всіх митних пунктах уздовж кордону України. Вони включають як прості махінації з розряду дрібного ухилення від податків, так і масштабне вивезення з України лісу-кругляка.

Варто зазначити, що незаконна вирубка карпатського лісу стала однією з основних причин масштабної війни з корупціонерами. Кожен сезон країна втрачає тонни деревини, а українці в пошуках роботи вимушено емігрують в ЄС. Проблема досягла таких масштабів, що у Верховній Раді прийняли закон лідера Радикальної партії Олега Ляшка, який криміналізував контрабанду лісу-кругляка.

Незважаючи на те, що ініціатива дала б українцям тисячі робочих місць, а державному бюджету - мільярди гривень, на фінальному етапі президент України Петро Порошенко його не підписав, відправивши в Раду повторно. З пропозицією скасувати пункт про мораторій на вивезення лісу з України.

У зв'язку з цим, ситуація з лісгоспами в Україні залишає бажати кращого. За словами голови Рівненського осередку організації "Стоп корупції" Сергія Микитюка, приблизно 70-80% санітарних вирубок в області - фальсифікації. Контрабандисти просто списують цілі гектари, відправляючи деревину в ЄС.

Тим часом ліс - це не тільки колосальні податкові надходження і мільярди для держбюджету, але і шанс для України перестати бути сировинною державою. Це може стати трампліном для економічного прориву країни.

Хто винен і що робити

У коментарі OBOZREVATEL глава організації "Стоп корупція" Роман Бочкала наголосив, що вирішити питання шляхом обмежень дуже складно. У нинішньому випадку подіє лише негласний договір влади.

"Насправді нашій країні потрібно одне - перестати красти. Потрібно зібрати діючих, відповідальних за ситуацію політичних гравців у цьому напрямку і сказати їм: давайте більше не будемо красти, хоч один рік, щоб побачити результат. Коли вся країна його побачить, стане зрозуміло, що справа не в підзаконних актах, постановах. Питання лише в одному, потрібно мати політичну волю - на митниці не крадемо", - сказав Бочкала.

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Ситуація ускладнюється і тим, що весь контрабандний ринок в Україні контролюється обмеженою кількістю кланів.

"Ми вивчали ситуацію у Чернівецькій області, там таких кланів - 4. На жаль, один із них представляє лідер фракції однієї з політичних сил, яка входить в коаліцію. Приїдете до Чернівців, вам там кожен скаже, що брат цього політика контрабандист", - пояснив громадський працівник.

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Глава Рівненського осередку організації Сергій Микитюк вважає, що ситуацію може вирішити лише консессія - передача митниці в приватну власність.

"Ситуацію може вирішити лише консессія. Державно-приватне співробітництво принесе більше надходжень до бюджету країни. Передати можна на конкурсній основі - хто ж буде кращим. З таким підходом наша країна буде процвітати", - сказав OBOZREVATEL Микитюк.