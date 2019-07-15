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Ціни різко підскочили: Путін приготував підлість для росіян

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У Росії ціни на автомобілі з початку року зросли на 10%, незважаючи на те, що авторинок в цілому впав.

Як пише "Коммерсант", основними причинами зростання цін стали підвищення ПДВ до 20% на початку 2019 року, інфляція і оновлення модельного ряду.

Так, вартість автомобілів Volkswagen в середньому зросла на 2-3%, Volvo подорожчали на 3%, Audi на 2,5%, Cadillac Chevrolet зросли в ціні на 2% (Cadillac Escalade Luxury подорожчали ще сильніше - на 5,5%).

Ціни на Chevrolet Tahoe виросли у Росії на 2,7%, на MINI - злетіли на 13%. Mercedes-Benz збільшився в ціні на 3-6% в базовій комплектації, вартість допобладнання зросла на 14-23%. У 2019 ціни залишилися незмінними на Maserati, Jeep і Fiat. Також зростає вартість вітчизняних автомобілів. Так, ціна на Lada в середньому зросла на 3-3,6%.

Ціни на автомобілі в Росії

Ціни на автомобілі в Росії

Коммерсант

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"Зростання цін на автомобілі відбувається на тлі зниження продажів за підсумками першого півріччя 2019 року на 2,4%. Одна к ефективного" підвищення цін за суттю не відбувається, оскільки виробники і продавці нівелюють його за допомогою акцій, знижок, зміни умов програм кредитування. Крім того, виробники, зокрема, Mitsubishi, Nissan і Infiniti, спрощують комплектації автомобілів для Росії для зниження їхньої ціни", - повідомляє видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії майже половині сімей (48,2%) грошей вистачає тільки на їжу і одяг. На товари тривалого споживання (наприклад, на смартфон, холодильник, пральну машину, меблі і ін.) фінансових ресурсів уже бракує.

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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В России резко взлетели цены, потому что полетели со стерхами.
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Вся статья это насмешка и издевательство над "богатеющей» с каждым новым долгом окраиной.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Московитяне!Молитесь за царя-путьку своего..И,он приведет вас в рай не земной...И на питания у вас будет только одно-духовные скрепы руського мира..Еще,совсем чуть-чуть..Потерпите ..Аминь!
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