Ціни різко підскочили: Путін приготував підлість для росіян

У Росії ціни на автомобілі з початку року зросли на 10%, незважаючи на те, що авторинок в цілому впав.

Як пише "Коммерсант", основними причинами зростання цін стали підвищення ПДВ до 20% на початку 2019 року, інфляція і оновлення модельного ряду.

Так, вартість автомобілів Volkswagen в середньому зросла на 2-3%, Volvo подорожчали на 3%, Audi на 2,5%, Cadillac Chevrolet зросли в ціні на 2% (Cadillac Escalade Luxury подорожчали ще сильніше - на 5,5%).

Ціни на Chevrolet Tahoe виросли у Росії на 2,7%, на MINI - злетіли на 13%. Mercedes-Benz збільшився в ціні на 3-6% в базовій комплектації, вартість допобладнання зросла на 14-23%. У 2019 ціни залишилися незмінними на Maserati, Jeep і Fiat. Також зростає вартість вітчизняних автомобілів. Так, ціна на Lada в середньому зросла на 3-3,6%.

Ціни на автомобілі в Росії Коммерсант

"Зростання цін на автомобілі відбувається на тлі зниження продажів за підсумками першого півріччя 2019 року на 2,4%. Одна к ефективного" підвищення цін за суттю не відбувається, оскільки виробники і продавці нівелюють його за допомогою акцій, знижок, зміни умов програм кредитування. Крім того, виробники, зокрема, Mitsubishi, Nissan і Infiniti, спрощують комплектації автомобілів для Росії для зниження їхньої ціни", - повідомляє видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії майже половині сімей (48,2%) грошей вистачає тільки на їжу і одяг. На товари тривалого споживання (наприклад, на смартфон, холодильник, пральну машину, меблі і ін.) фінансових ресурсів уже бракує.

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