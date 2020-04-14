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14 квітня • оновлено в 12:23
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Ціни на золото підскочили до 7-річного максимуму

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Ціни на золото перевищили максимум за сім років у вівторок, 14 квітня: вартість червневого ф'ючерсу на золото виросла на 0,44%, до $1769,1 за унцію.

Ціни на золото підскочили до 7-річного максимуму

Максимальне значення протягом торгової сесії склало $1785 за унцію. Котирування дорогоцінних металів виросли через побоювання різкого уповільнення економічного зростання у світі, викликаного введенням карантинних заходів. Інвестори традиційно використовують золото як захисний актив у періоди високої волатильності на фінансових ринках.

Попит на золото також залишається високим через побоювання інфляції, яка буде спостерігатися після прийняття масштабних грошових програм найбільшими центробанками світу. ФРС оголосила про пакет стимулювання економіки обсягом $2,3 трлн, а міністри фінансів Європейського союзу домовилися про економічну підтримку у розмірі €0,54 трлн.

Котирування цін на золото на ринку цінних металів різко зросли

Котирування цін на золото на ринку цінних металів різко зросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 березня котирування золота на ринку цінних металів зросли на тлі спалаху епідемії коронавірусц. Зокрема, тоді ф'ючерси на золото виросли на 0,42%, до 1667,85 доларів за унцію.

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економіка ринок золото
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