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Ціни на нафту зробили різкий скачок

1.3тЧитати матеріал російською

Нафта продовжила помірно дорожчати після різкого стрибка котирувань минулого тижня на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Серпневі ф'ючерси на Brent торгувалися на лондонській біржі ICE Futures на рівні $65,49 за барель, це $0,29 (0,44%) вище за ціну закриття торгів в п'ятницю. За торги п'ятниці контракт подорожчав на $0,75 (1,16%), до $65,2 за барель.

Ціни на нафту зробили різкий скачок
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До цього ж часу серпневі ф'ючерси на WTI на електронній сесії на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) дорожчали до $57,83 за барель, це на $0,4 (0,7%) вище за ціну закриття п'ятниці. За попередні торги WTI подорожчала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за барель.

Ціни на нафту зробили різкий скачок

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиск на ринок надає рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою при триваючому конфлікті з Китаєм.

Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, що надходять з Мексики.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Теги
BrentWTIнафта
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Автор, скачОк! Каких таких скачЕк?
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