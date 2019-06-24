Ціни на нафту зробили різкий скачок

Нафта продовжила помірно дорожчати після різкого стрибка котирувань минулого тижня на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Серпневі ф'ючерси на Brent торгувалися на лондонській біржі ICE Futures на рівні $65,49 за барель, це $0,29 (0,44%) вище за ціну закриття торгів в п'ятницю. За торги п'ятниці контракт подорожчав на $0,75 (1,16%), до $65,2 за барель.

До цього ж часу серпневі ф'ючерси на WTI на електронній сесії на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) дорожчали до $57,83 за барель, це на $0,4 (0,7%) вище за ціну закриття п'ятниці. За попередні торги WTI подорожчала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за барель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиск на ринок надає рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою при триваючому конфлікті з Китаєм.

Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, що надходять з Мексики.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!