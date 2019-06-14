Ціни на нафту впали після атаки на танкери в Оманській затоці

Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 14 червня, у ході азіатських торгів впали після підвищення, яке відбулося через посилення напруженості на Близькому Сході.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures впала до 61,30 долара за барель, що на 0,1% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,64% – до 51,95 долара за барель.

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Котирування Brent впали ICE Futures

Котирування WTI впали ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 0,3% до 58,36 долара за барель.

Котирування Urals впали Maanimo

Низка аналітиків прогнозує, що ескалація конфлікту між США і Іраном може призвести до стрибка нафтових котирувань на 7 доларів за барель, повідомляє "Інтерфакс".

Водночас інші експерти відзначають, що поки рано говорити про те, як події в Оманській затоці вплинуть на ситуацію на ринку.

Нагадаємо, біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів 13 червня внаслідок обстрілу загорілися два танкери з нафтою, які йшли з Саудівської Аравії у Сінгапур.

У нападі на судна держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран. Він доручив послу США в ООН підняти відповідне питання на Раді Безпеки.

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 травня безпілотники єменських повстанців ударили по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії. У підготовці атаки на американських союзників підозрюють Іран.

19 травня король Саудівської Аравії запросив лідерів арабських країнна екстрений саміт на тему відносин із Іраном.

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