Ціни на нафту впали на відкритті торгів

У вівторок, 2 липня, світові ціни на нафту почали зниження.

Як свідчать дані торгів, серпневі ф'ючерси на нафту WTI впали на 0,19%, склавши $58,99 за барель.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою у вересні знизилися на 0,05% - до $65,03 за барель.

При цьому ціна на російську нафту марки Urals знизилася на 2% - до $61,91 за барель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні в Україні відкрили два нових родовища газу і нафти. У Харківській області знайшли нафтове родовище, де ресурси, за попередніми оцінками, становлять близько 130 тисяч тонн.

Нове газоконденсатне родовище було відкрито у Полтавській області. Ресурсна база складає більше 2,7 м3 природного газу.

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