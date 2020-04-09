Ціни на нафту виросли: ринок в очікуванні новин від ОПЕК+

Нафта продовжила дорожчати у четвер, 9 квітня, на новинах про зближення позицій нафтовидобувних країн та їхній готовності разом знизити виробництво сировини, попит на яку впав в умовах коронавірусної пандемії приблизно на 30%.

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Як повідомляє сервіс Investing.com, станом на ранок червневі ф'ючерси на Brent зросли на 1,64% до рівня закриття і торгуються біля $33,38 за барель. Травневі ф'ючерси на WTI зросли до цього часу на 3,55% – до $25,98 за барель.

Росія готова брати участь в угоді зі скорочення нафтовидобутку в рамках своєї частки, заявив "Інтерфаксу" офіційний представник Міненерго РФ, не уточнивши можливих обсягів зниження. За повідомленням деяких джерел, Росія може знизити видобуток приблизно на 14% від рівня першого кварталу.

У четвер відбудеться телеконференція, на якій країни ОПЕК та інші виробники сировини обговорять кроки зі стабілізації ринку нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп анонсував нові переговори у форматі ОПЕК+. Після спілкування з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом він оголосив, що з ринку може піти 10-15 млн барелів.

При цьому самі США навряд чи підуть на скорочення видобутку нафти, скоординоване з іншими державами на ринку, заявив американський президент.

Передбачалося, що зустріч ОПЕК+ відбудеться 6 квітня, але її перенесли на 9 число. Однією з причин джерела називали суперечку між Москвою і Ер-Ріядом щодо винуватця початку цінової війни. Вони переклали відповідальність одне на одного за падіння цін на сировину більш ніж удвічі на тлі обвального падіння попиту.

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