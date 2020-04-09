Ціни на нафту виросли: ринок в очікуванні новин від ОПЕК+

Нафта продовжила дорожчати у четвер, 9 квітня, на новинах про зближення позицій нафтовидобувних країн та їхній готовності разом знизити виробництво сировини, попит на яку впав в умовах коронавірусної пандемії приблизно на 30%.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Як повідомляє сервіс Investing.com, станом на ранок червневі ф'ючерси на Brent зросли на 1,64% до рівня закриття і торгуються біля $33,38 за барель. Травневі ф'ючерси на WTI зросли до цього часу на 3,55% – до $25,98 за барель.
Росія готова брати участь в угоді зі скорочення нафтовидобутку в рамках своєї частки, заявив "Інтерфаксу" офіційний представник Міненерго РФ, не уточнивши можливих обсягів зниження. За повідомленням деяких джерел, Росія може знизити видобуток приблизно на 14% від рівня першого кварталу.
У четвер відбудеться телеконференція, на якій країни ОПЕК та інші виробники сировини обговорять кроки зі стабілізації ринку нафти.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп анонсував нові переговори у форматі ОПЕК+. Після спілкування з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом він оголосив, що з ринку може піти 10-15 млн барелів.
При цьому самі США навряд чи підуть на скорочення видобутку нафти, скоординоване з іншими державами на ринку, заявив американський президент.
Передбачалося, що зустріч ОПЕК+ відбудеться 6 квітня, але її перенесли на 9 число. Однією з причин джерела називали суперечку між Москвою і Ер-Ріядом щодо винуватця початку цінової війни. Вони переклали відповідальність одне на одного за падіння цін на сировину більш ніж удвічі на тлі обвального падіння попиту.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".