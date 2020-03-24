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24 березня • оновлено в 09:41
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Нафта різко подорожчала на тлі падіння курсу долара

1.8т
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Травневі ф'ючерси на Brent станом на вівторок, 24 березня, перейшли до зростання, і зараз нафта торгується на позначці близько $28 за барель на тлі політики ФРС США по зміцненню курсу долара.

Відповідні дані надав портал Investing.com.

Нафта різко подорожчала на тлі падіння курсу долара

Так, відповідно до наведеної інформації, в даний момент середня ціна нафти Brent виросла на 3,77% до рівня $28,05 за барель.

У цей же час WTI подорожчала теж. Ціни на нафту цієї марки піднялися до $24,48 – на 4,79%.

Нафта різко подорожчала на тлі падіння курсу долара

"Нафта дорожчає в основному на тлі ослаблення долара через безпрецедентні заходи ФРС. Волатильність WTI залишатиметься сильною, і трейдерам не варто дивуватися, якщо зростання в кінцевому підсумку спаде", - пояснив аналітик Oanda Едвард Мойя.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі.

  • 6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК + по скороченню видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.

  • Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, які відбулися після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

  • Акції російських компаній на біржі у Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • Агентство Goldman Sachs спрогнозувало, що протягом II кварталу 2020 року вартість бареля нафти сорту Brent впаде до $20. Це означає, що ціна російської Urals може скласти $15-16 / барель.

  • Японський банк Mizuho передбачив падіння цін на нафту нижче нуля. Там вважають, що вільні сховища дуже швидко заповняться і виробникам доведеться доплачувати, щоб десь зберігати сировину.

  • Вартість бареля нафти марки Brent може впасти нижче $20 вже в середині квітня, а ціни на сорт WTI можуть опуститися аж до $15-17/ бар.

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Тема
Світові ціни на нафту
Теги
нафта ринок
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