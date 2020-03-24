Нафта різко подорожчала на тлі падіння курсу долара

Травневі ф'ючерси на Brent станом на вівторок, 24 березня, перейшли до зростання, і зараз нафта торгується на позначці близько $28 за барель на тлі політики ФРС США по зміцненню курсу долара.

Відповідні дані надав портал Investing.com.

Так, відповідно до наведеної інформації, в даний момент середня ціна нафти Brent виросла на 3,77% до рівня $28,05 за барель.

У цей же час WTI подорожчала теж. Ціни на нафту цієї марки піднялися до $24,48 – на 4,79%.

"Нафта дорожчає в основному на тлі ослаблення долара через безпрецедентні заходи ФРС. Волатильність WTI залишатиметься сильною, і трейдерам не варто дивуватися, якщо зростання в кінцевому підсумку спаде", - пояснив аналітик Oanda Едвард Мойя.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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