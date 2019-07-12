Ціни на нафту різко зросли і досягли нового максимуму

Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 12 липня, зросли у ході азіатських торгів і досягли шеститижневого максимуму.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 67,01 долара за барель, що на 0,8% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 0,7% – до 60,64 долара за барель.

Котирування Brent зросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 0,4% до 63,24 долара за барель.

Котирування Urals впали Maanimo

За даними Reuters, вартість сировини підскочила через скорочення видобутку в Мексиканській затоці і загострення напруженості на Близькому Сході.

Зокрема, в затоці нафтові компанії скоротили видобуток нафти на 53% (або на 1 млн барелів на добу) через тропічний шторм Баррі.

Крім того, запаси нафти в США скоротилися більше, ніж очікувалося.

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, вплив на ринок чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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