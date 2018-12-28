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Ціни на нафту несподівано обвалилися після різкого злету

13.5тЧитати матеріал російською

Ціна на барель Brent знизилася на 2,4%, опустившись до позначки $53,19. Під час сесії ціни спочатку росли, потім відбулося серйозне падіння. Увечері четверга, 27 грудня, барель дешевшав до $52, однак потім котирування пішли вгору.

Березневі ф'ючерси знижувалися до $52,6, але згодом виросли до $53,78. Таким чином, зниження за день становить 1,8%, передає РБК.

Зазначається, що у середу, 26 грудня, ціни на нафту значно виросли після тривалого зниження. У результаті підйому котирувань на 8% барель Brent досяг позначки $54. Агентство Reuters вважає, що нафта почала рости слідом за американським фондовим ринком. Однак потім серед трейдерів узяли гору "ведмежі настрої".

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Нагадаємо, що ціни на нафту досягли річного максимуму в $86 на побоюваннях, що нові санкції проти Ірану призведуть до дефіциту на ринку. Однак, оскільки іншим експортерам вдалося поповнити нестачу, ціни пішли вниз.

Графік цін на нафту

Графік цін на нафту

скріншот

Варто зазначити, що нафта є головною статтею російського експорту. Крім того, від рівня цін на нафту і нафтопродукти суттєво залежать ціни на природний газ. У Росії уже визнали той факт, що санкції США і ЄС боляче вдарили по видобутку нафти й газу в країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 грудня вартість нафти Brent із постачанням у лютому 2019 року опускалася під час торгів на біржі ICE у Лондоні до $50 за барель, оновлюючи мінімуми липня-серпня 2017 року.

Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Світові ціни на нафту
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Какой дебил пишет заголовки?? Что там рухнуло?? Наберут по объявлению...
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