Ціни на нафту несподівано обвалилися після різкого злету

Ціна на барель Brent знизилася на 2,4%, опустившись до позначки $53,19. Під час сесії ціни спочатку росли, потім відбулося серйозне падіння. Увечері четверга, 27 грудня, барель дешевшав до $52, однак потім котирування пішли вгору.

Березневі ф'ючерси знижувалися до $52,6, але згодом виросли до $53,78. Таким чином, зниження за день становить 1,8%, передає РБК.

Зазначається, що у середу, 26 грудня, ціни на нафту значно виросли після тривалого зниження. У результаті підйому котирувань на 8% барель Brent досяг позначки $54. Агентство Reuters вважає, що нафта почала рости слідом за американським фондовим ринком. Однак потім серед трейдерів узяли гору "ведмежі настрої".

Нагадаємо, що ціни на нафту досягли річного максимуму в $86 на побоюваннях, що нові санкції проти Ірану призведуть до дефіциту на ринку. Однак, оскільки іншим експортерам вдалося поповнити нестачу, ціни пішли вниз.

Графік цін на нафту скріншот

Варто зазначити, що нафта є головною статтею російського експорту. Крім того, від рівня цін на нафту і нафтопродукти суттєво залежать ціни на природний газ. У Росії уже визнали той факт, що санкції США і ЄС боляче вдарили по видобутку нафти й газу в країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 грудня вартість нафти Brent із постачанням у лютому 2019 року опускалася під час торгів на біржі ICE у Лондоні до $50 за барель, оновлюючи мінімуми липня-серпня 2017 року.