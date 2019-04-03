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Ціни на нафту наблизилися до психологічної позначки: що відбувається на ринку

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Ціни на нафту в середу, 3 квітня, різко піднялися вже четверту сесію поспіль. Brent наблизилася до $70 за барель вперше з листопада.

Про це свідчать дані на біржі ICE Futures. Відзначимо, що підтримку ринку надає зростаючий оптимізм щодо стану світової економіки, а також скорочення обсягів видобутку нафти країнами ОПЕК+.

Вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 10:00 за Києвом становить $69,89 за барель, що на $0,52 вище за рівень закриття попередньої сесії. У вівторок ці контракти виросли в ціні на $0,36 (0,52%) - до $69,37 за барель.

Ціни на нафту наблизилися до психологічної позначки: що відбувається на ринку

Ф'ючерс на нафту WTI на травень на електронних торгах ICE Futures до цього часу подорожчав на $0,31 - до $62,89 за барель. За підсумками торгів у вівторок контракт виріс в ціні на $0,99 (1,61%) - до $62,58 за барель.

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Ціни на нафту наблизилися до психологічної позначки: що відбувається на ринку

Відзначимо, що WTI подешевшала на 38% з початку року завдяки скороченню видобутку державами ОПЕК+, в тому числі через втрати іранських і венесуельських поставок у зв'язку з американськими санкціями щодо цих країн.

Країни ОПЕК +, ймовірно, продовжать угоду по скороченню видобутку на 1,2 млн барелів на добу в другому півріччі, проте рівень виконання угоди буде значно нижче, вважає аналітик DNB Markets Хельге Андре Мартінсен.

Рівень виконання угоди країнами ОПЕК+ може скласти близько 60% у другому півріччі, заявив експерт агентству Bloomberg.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана з сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршенням перспектив світової економіки в цілому.

"Не дивлячись на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори і ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", – заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities в Сеулі Хонг Сунгкі.

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Тема
Світові ціни на нафту
Теги
BrentWTIнафта
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
А недавно нефть была пописят, и Рашка почти фсьо. СУГС, ёпста!
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