Ціни на нафту можуть злетіти: що відбувається і чого чекати українцям

Світові ціни на нафту марки Brent з початку року зросли приблизно на 14%. Експерти ринку прогнозують: вартість "чорного золота" зростатиме і надалі, а якщо ситуація на Близькому Сході загостриться, то вже за підсумками цього року зростання може скласти близько 30%. В цьому разі на українців чекає подорожчання бензину і газу. Крім того, така ситуація може негативно вплинути і на курс національної валюти.

OBOZREVATELз'ясував, що буде з цінами на нафту в цьому році і як це торкнеться України.

Ціни лише почали зростати

Ще на початку цього року нафта марки Brent торгувалася біля позначки у $63, а зараз - близько $80. Експерти очікують: найближчим часом котирування можуть досягти $85, а в найближчі кілька років - перетнути позначку у $90. "На тлі посилення політики щодо Ірану і виходу США з ядерної угоди, яку уклав Обама, нафта і надалі продовжуватиме рухатися вгору", - упевнений аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко.

З таким твердженням погоджується більшість опитаних OBOZREVATEL експертів. Є три основні чинники зростання нафти. По-перше, рішення ОПЕК і ряду країн заморозити видобуток для вирівнювання пропозиції нафти. По-друге, ризик санкцій США на Іран та Венесуелу. По-третє, зростання економіки Китаю як головного споживача нафти і вихід на торгові домовленості з США. В результаті, знижується пропозиція нафти, в той час як попит залишається високим.

"Зараз у центрі уваги Іран і Венесуела. Побоювання перед санкціями підняли ціни до позначки 80 доларів за барель. Як і в ситуації з Північною Кореєю або Китаєм, Дональд Трамп після погроз продовжує вести переговори і, звісно, отримує кращу для себе угоду. Тому санкції - це предмет торгу. і якщо буде досягнуто консенсусу, нафта різко піде вниз до 75 доларів за барель. Але якщо санкції будуть введені, ціна може досягти 85 доларів і на тлі хвилі спекуляцій навіть вище", - розповідає старший аналітик FOREX CLUB Андрій Шевчишин.

У той же час старший аналітик Сoncorde Capital Дмитро Хорошун впевнений, що котирування Brent до кінця року перебуватимуть у діапазоні $70-80 за барель.

При цьому експерт зазначає: аналітики банку Nomura нещодавно наголосили, що в останні кілька тижнів були активні фактори, які зазвичай знижують ціни на нафту - це підвищення видобутку нафти в США, зміцнення долара, а також і зниження "бичачих" спекулятивних ставок на терміновому ринку. Коли ці чинники втратять свій вплив, ціни продовжать зростати.

"Один з головних аргументів для того, щоб вважати вищі ціни ризиком, а не основним сценарієм - це політичний сезон у США. В США проміжні вибори відбудуться 6 листопада 2018 року, вже йдуть праймеріз, і на підході сезон інтенсивного водіння (літо). ціни на бензин влітку перед виборами останнім часом були одним з найважливіших чинників, що визначають настрої виборців та успіх правлячої партії. Трамп уже критикував високі ціни на нафту і тих, хто ці ціни штучно завищує", - розповідає Дмитро Хорошун.

При цьому в Сoncorde Capital припускають, що вже в кінці цього року ціни можуть досягти позначки у $100. Щоправда, реалізується цей прогноз у випадку загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході, зокрема, навколо Ірану.

"Тим не менш, це все-таки ризик, а не основний сценарій. Я вважаю, що стрибок вище 80 дол./барель (Brent) та стійке закріплення вище цих рівнів стане можливим основним сценарієм тільки починаючи з 2019 року", - підсумував Хорошун.

Чому дорога нафта - погано для України

У своєму прогнозі компанія ICU припустила, що подорожчання нафти призведе до зростання цін на нафтопродукти в Україні на 22-24%. У той же час газ може подорожчати приблизно на 10% (мова йде про імпортне паливо).

З огляду на те, що Україна - поки що залежна від імпорту країна, чим вищі ціни на світових ринках, тим більше доведеться заплатити. Для прикладу, понад 80% світлих нафтопродуктів привозять з-за кордону. Дорожчає нафта - дорожчають нафтопродукти - ростуть ціни на бензин на українських АЗС.

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Крім того, від цін на нафту також залежить і вартість газу. У поки ще чинній постанові Кабінету міністрів №187 сказано, що українці мають платити за блакитне паливо за тарифом, сформованим на основі імпортного паритету. Тобто чим дорожчий газ на німецькому хабі, тим вищий тариф на блакитне паливо в Україні.

До слова, на одному зі своїх брифінгів заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що в Україні зростання цін на нафту компенсується подорожчанням зерна. Сировинні ринки пов'язані між собою, тому подорожчання "чорного золото" часто супроводжується зростанням цін на іншу продукцію, яка Україна експортує. В результаті витрати на імпорт ростуть паралельно з доходами від експорту.