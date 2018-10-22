Новий тариф на газ в Україні: озвучено дві альтернативи

Україна могла б відмовитися виконувати вимогу Міжнародного валютного фонду щодо підвищення ціни на газ для населення. Подорожчання могло не статися при двох варіантах розвитку подій.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV економіст Павло Кухта, коментуючи новий етап подорожчання блакитного палива в Україні.

"Якби світові ціни на газ не пішли з початку 2016 року вгору... На початку 2016 року ми підняли внутрішні ціни для населення до ринкових, потім світові ціни пішли ще вище. Це один варіант", — сказав експерт.

"Другий варіант - можна було б обійтися без підвищення, якби ми скоротили витрати бюджету десь на 100 млрд гривень. Постраждали б усі - пенсіонери, вчителі, військові. 100 млрд - це відсотків 10 від держбюджету. Тоді можна обійтися без МВФ - без кредитів, без рефінансування", - пояснив він.

За словами економіста, борги, за які зараз розплачується Україна, до МВФ не мають відношення: "Це борги, набрані з 2009 до 2013 року в основному при владі Януковича".

"Ми б ці борги платили прямо з бюджету - скоротили б пенсії і зарплати. Інакше нам потрібен МВФ, щоб рефінансувати ці борги, щоб залучити нові кошти замість цих боргів і далі рухатися, поступово знижуючи рівень боргового навантаження", - зазначив експерт.

"Ось такі дві альтернативи - можна радикальним рішенням урізати пенсії і зарплати, але це набагато гірше і болючіше, ніж підняти на 23% тарифи на газ", — підсумував Кухта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, газ в Україні з 1 листопада подорожчає з 6,9 тис. до 8,5 тис. грн за тисячу кубометрів. За таким тарифом блакитне паливо будуть купувати населення і підприємства-постачальники комунальних послуг.