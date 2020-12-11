Ціни на газ підскочили до максимуму за два роки

У Західній Європі через мінусову температуру ціна газу на ринках зросла до максимального значення за останні двадцять місяців.

Зокрема, на голландському хабі TTF спотова ціна досягла $194,9 за тисячу кубометрів. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Це рекордний показник з квітня 2019 року. Ще на початку місяця середні котирування були на рівні $183. Водночас синоптики обіцяють потепління у Європі, що знизить котирування на газ.

У цьому місяці ЄС активно витрачає запаси з підземних сховищ. За підсумками грудня з ПСГ може бути відібрано до 20 млрд кубометрів газу – це стане другим результатом після рекорду січня 2017 роки (24 млрд кубометрів).

Як це вплине на українців

Ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабміну, але враховує зміну цін на європейських газових хабах.

Складова газу в тарифах на тепло і гарячу воду – 70-80%. Платіжки за газ для більшості українців займають значну частину в загальних витратах на комуналку. Так, близько 70% – вартість опалення, решта – гаряча вода, електроенергія, холодна вода і газ.

Якщо раніше тариф на газ встановлювався відразу на опалювальний сезон, то зараз вартість блакитного палива може змінюватися щомісяця.

Ціна на газ залежить від таких факторів:

погоди в Європі;

поведінки "Газпрому";

того, яким чином приватні компанії, які закачали газ в сховища, вирішуватимуть питання щодо його продажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з початком опалювального сезону почали рости ціни на газ. Як припускають експерти, блакитне паливо буде дешевше, ніж в минулому опалювальному сезоні, однак значно дорожче, ніж зараз. Разом з тим виростуть і ціни на опалення.