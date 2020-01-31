В Україні знизиться ціна на газ для населення: як рахуватимуть

В Україні зміниться ціна на газ для побутових споживачів. Рішенням Кабінету міністрів вона тепер буде жорстко прив'язана до ціни палива на нідерландському газовому хабі.

Відповідне рішення може призвести до зниження ціни. До цього вона становила 6,6 гривні на кубометр, а зараз коливатиметься, залежно від ціни на хабі TTF. Про це йдеться у публікації OBOZREVATEL.

Станом на кінець січня, якщо перевести у гривні за кубометри, середньозважена ціна на кордоні з Україною дорівнює 5,7 грн/кубометр. Якщо до цього додати націнку "Нафтогазу" і доплату за транспортування, то українцям доведеться віддати за кубометр газу 6,8 гривні.

Зокрема, нововведення передбачають, що:

Ціна на газ буде прив'язана до ціни на хабі.

Наступного місяця українці заплатять близько 6,8 гривень за кубометр.

Через один нюанс українці можуть переплатити в один із місяців

У постанові уряду йдеться, що тепер ціна має бути не вища, ніж на нідерландському газовому хабі TTF.

Ціну перевірятимуть на біржі Powernext/EEX. Також до тарифу додаватиметься 1,917% націнки НАК "Нафтогаз України".

На думку експертів, ці зміни корисні, але без скасування спецціни для населення ринкових тарифів досягти не вийде.

В Україні зміниться ціна на газ для побутових споживачів. Рішенням Кабінету міністрів вона тепер буде жорстко прив'язана до ціни палива на нідерландському газовому хабі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

"Кожен українець від сьогодні може підключитися до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ у платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду", – зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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