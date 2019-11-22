Ціни на газ для українців можуть різко злетіти: у Гончарука придумали нововведення

Кабінет міністрів з 1 січня 2020 року планує затвердити страхову ціну на газ для населення.

Вона складе майже 7 тисяч гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ та без урахування транспортування), заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель у інтерв'ю "24 каналу".

"З 1 січня людям запропонують певну страхову ціну на газ, яку вони зможуть обрати до кінця опалювального сезону. Вона буде навіть меншою, ніж у першому кварталі 2019 року", – повідомив Оржель.

"Це так званий ринковий інструмент під назвою "контракти на майбутнє". Чому це так важливо? Тому що населення не має 31 грудня мати одну ціну, а з 1 січня – іншу, в два-три рази більшу", – додав міністр.

Він нагадав, що зараз ціна газу для населення становить 4,9 тисячі гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ і витрат на транспортування).

У разі, якщо з 1 січня ціна на газ істотно зросте, то українці, які застрахують ці ціни, платитимуть 7 тисяч гривень навіть якщо ціни на газ будуть вищими.

"Плюс, якщо буде зупинка транзиту та будуть певні коливання на ринку газу, то споживач виграє. Він має стабільну ціну та спокійно проходить опалювальний сезон, розуміючи, скільки треба сплачувати. Якщо ж Україна підписує договір на транспортування, то це є фактором стабілізації значного ринку. У нас і у Європи значні обсяги газу перебувають у підземних газосховищах. І фактор того, що транзит не зупинився зіграє, напевно, те, що ціна на газ буде зменшуватися. І тоді споживачі зі страховою ціною не виграють від цієї ситуації, оскільки на ринку буде менша ціна", – резюмував Оржель.

Кабінет міністрів з 1 січня 2020 роки планує затвердити страхову ціну на газ для населення

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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