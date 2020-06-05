Ціни на фрукти та ягоди в Україні побили абсолютний рекорд: що і на скільки подорожчало

В Україні станом на початок червня ціни на фрукти та ягоди установили історичний рекорд по вартості.

Як повідомляють аналітики EastFruit, найбільше, станом на початок червня, зросли гуртові ціни на суницю садову (полуницю) – в середньому в 2,6 рази.

Що і на скільки подорожчало за рік:

Полуниця – на 260%

Груша – на 30-35%

Банани – на 2-4%

Лимони – на 25%

Апельсини – на 40%

Оптові партії якісної суниці садової продаються по 65-75 грн/кг, в той час, як продукція низької якості, якої теж зараз чимало на ринку внаслідок дощової та похмурої погоди, пропонується в середньому по 40 грн/кг.

Варто зазначити, що цьогорічні ціни на суницю є рекордно високими, не тільки за останні п’ять років, але й історично для цього періоду часу. Для порівняння, на початку червня 2019 року якісну суницю садову можна було придбати в середньому по 25-30 грн/кг. Приблизно в цьому ж діапазоні коливалися ціни і на початку червня 2018 року. В перший же тиждень червня 2016 та 2017 років суниця продавалася в середньому по 15-20 грн/кг. В попередні ж роки ціни на цю ягоду були ще нижчими.

Ціни на фрукти та ягоди сягнули рекорду

"Головною причиною, на думку фахівців Української плодоовочевої асоціації (УПОА), став вплив несприятливих погодних умов на врожай ягоди. Кілька хвиль заморозків, остання з яких була в другій половині травня, чого раніше ніколи не було в історії, знищили значну частину врожаю. Тому пропозиція суниці різко знизилася по відношенню до торішнього показника, а ціни, відповідно, залишаються високими. Ситуація ускладнюється прохолодною і похмурою погодою в більшості виробничих регіонів, що відтягує сезон дозрівання ягоди", – сказано в повідомленні.

Майже так само різко, як і суниця, подорожчали черешня і яблуко. Про те, що основна частина врожаю черешні загинула внаслідок заморозків, зазначалося раніше. Це і є головною причиною високих цін на неї – цих фруктів просто занадто мало, і купити черешню гуртом не так вже й просто. Також негативний вплив на врожай і його якість надають рясні опади, що пройшли в більшості регіонів країни в останні два тижні.

"Ціни ж на яблуко залишалися високими весь сезон через зниження виробництва в 2019 році. На сьогодні запаси яблука в сховищах українських садівників практично повністю вичерпані, і на ринку присутнє переважно імпортне яблуко. Відповідно, ціни на нього високі. Адже не тільки в Україні, але і в більшості країн Європи, є проблема з урожаєм черешні, ягід та інших ранніх фруктів, що сприяє гарному попиту на яблуко", – відзначають аналітики.

Ціни на черешню виросли

Очікується, що найближчим часом на ринку України збільшиться пропозиція імпортного абрикоса з Туреччини, Узбекистану та Іспанії. На жаль, сади абрикоса в Україні також сильно постраждали від заморозків, і врожай власних кісточкових фруктів буде вкрай низьким. Природно, що очікувати низьких цін на абрикос в цьому сезоні також не доводиться.

Через тиждень на ринок повинні почати надходити перші партії ранньої лохини з південних регіонів України. Лохина, за словами фермерів, також постраждала від заморозків, проте, за оцінками УПОА, вступ в плодоношення великих площ лохини в цьому році, має компенсувати фактор зниження врожайності. Тому загальна пропозиція цієї ягоди може навіть зрости. Відповідно, не виключено, що лохина стане єдиною ягодою, ціни на яку в цьому сезоні будуть нижче, ніж роком раніше.

Основною причиною високих цін на ранні ягоди в 2020 році були несприятливі погодні умови. В Україні, протягом останніх двох місяців, було зафіксовано декілька хвиль приморозків, які принесли збитки не тільки виробникам ягід, але й тим фермерам, які вирощують яблука, черешню, сливу та абрикос. Постраждали навіть посіви озимих зернових та олійних культур.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині травня через карантин і пов'язані з ним заходи безпеки в Україні подорожчала полуниця. Гуртом її продають від 90 грн/кг, а в супермаркетах ціна сягає до 150 грн/кг.

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