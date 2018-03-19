Ціни на бензин зростуть: як і чому подорожчає паливо в Україні

За останні кілька тижнів вартість імпортних світлих нафтопродуктів виросла на 37 дол. за тонну. В результаті майже на 1 грн повинен подорожчати і бензин на українських АЗС.

Як розповів "Обозревателю" екс-президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук, тенденція на світовому ринку може змінитися і якщо вартість нафтопродуктів буде знижуватися, то і ціни на українських АЗС будуть рости повільніше. При цьому експерт упевнений, що зниження цін найближчим часом не повториться. Так, тільки за минулі вихідні середня вартість бензину марки А-95 знизилася на 59 копійок, досягши позначки в 28,95 грн/л.

"Піднявся зовнішній ринок. Як тільки будуть заходити нафтопродукти вже за цією ціною, виростуть і ціни на АЗС. А підвищення вартості імпортного палива на 30 дол/тонну це майже плюс 1 гривня на літрі. Ресурс буде заміщатися більш дорогим паливом. буде підвищення цін, тим більше зараз підвищується попит", - пояснює Косянчук.

При цьому підвищення цін на 1 грн/л не означає, що бензин подорожчає в усіх українських АЗС.Так, кожна мережу, приймаючи рішення про підвищення цін, керується економікою власного підприємства. Хтось має більше запасів більш дешевого палива, хтось орієнтується на високий попит і тому максимально утримує ціни на низькому рівні.

Україна імпортує близько 85% всіх світлих нафтопродуктів. На покупку сировини витрачають долари, податки також сплачуються у валюті. В результаті ціни на бензин в Україні прив'язані до світового ринку і курсу гривні. Так, девальвація національної валюти по відношенню до долара на 10 копійок вже через два тижні створює підстави для подорожчання бензину марки А-95 на 7 копійок.

Раніше "Обозреватель" озвучив прогнозза цінами на бензин та інші види палива на 2018 рік.