Ціни на автогаз для українців можуть злетіти на 25%

В Україні вартість скрапленого автомобільного газу може підскочити на 25%.

Відповідне зростання цін очікується у разі ухвалення проєкту закону №4098 "Про збалансованість ставок акцизного податку на скраплений газ відповідно до європейського законодавства". Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Документом пропонується встановити єдину ставку акцизів на все паливо на рівні €139 за 1000 літрів. Зараз в Україні акцизи на бензин становлять €213,50, на газ – €52, дизель – €139,5.

Таким чином, з ухваленням закону ціни на газ підвищаться, а на бензин у теорії повинні знизитися.

"Вважаємо, що середня роздрібна ціна 1000 літрів газу в країні становить 12 220 гривень. З них ціна акцизу становить 1739 гривень. Ціна газу без акцизу становить 10 481 гривню. Новий акциз складе 4647 гривень. Ціна тисячі літрів газу складе 15 128 гривень. Ціна за літр буде 15,13 гривні і це зростання на 24%, тобто майже на чверть", – резюмували аналітики на паливному ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середині серпня ціни на бензин на українських АЗС перестали рости, а деякі види палива навіть подешевшали. У вересні бензин подорожчав на 0,5-1 грн за літр.