'Центренерго' продало рекордний обсяг електроенергії нижче собівартості - ЗМІ

"Центренерго" на аукціоні 14 серпня реалізувало 4,6 млрд кВт-год електричної енергії з поставкою в четвертому кварталі 2020 року за середньозваженою ціною 1,07 грн за кВт-годину, що нижче собівартості.

Про це свідчать дані "Української енергетичної біржі", передає "БізнесЦензор".

Найбільшим покупцем, за даними біржі, стало ПрАТ "Синтез Ойл", що належить групі "Приват". Ця структура раніше була постачальником вугілля на ТЕС "Центренерго" і виступає одним з операторів нафтоперевалочного комплексу в порту Одеси.

Саме на "Синтез Ойл", за інформацією програми "Схеми", були зареєстровані номерні знаки автомобіля охорони, який на початку 2019 року супроводжував кандидата в президенти Володимира Зеленського.

"Центренерго" продала весь виставлений на аукціон обсяг. 2,016 млрд квт-година в піковому навантаженні продано за 1,22 грн за кВт-годину і 2,623 млрд квт-година в не пікові навантаження по 0,96 грн за кВт-годину.

Середньозважена ціна реалізації – 1,07 грн за кВт-годину – виявилася на 34% нижчою від заявленої главою компанії Олександром Корчинським собівартості виробництва при спалюванні вугілля (1,62 грн за кВт-годину).

Сумарна вартість проданої "Центренерго" електроенергії на четвертий квартал 2020 року склала 4,99 млрд грн.

Реалізований "Центренерго" обсяг виробництва майже удвічі перевищує середній рівень виробництва електроенергії ТЕС компанії у 2019 році.

ПАТ "Центренерго" знаходиться під операційним контролем групи "Приват" з липня 2019 року. Контроль був встановлений після призначення главою компанії Володимира Потапенка. Він був призначений Кабінетом міністрів з 1 липня 2019 року, коли представником президента в уряді був Андрій Герус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці липня Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо керівництва "Центренерго" при закупівлі вугілля. Їм висунули підозру в корупції.

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