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4 березня • оновлено в 21:22
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Центральний київський автовокзал продали на аукціоні, що тепер буде

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Завершився аукціон з продажу "Київпассервіс", в складі якого Центральний автовокзал Києва і 5 автостанцій міста і 18 області, ціна продажу підприємства склала 230,89 млн гривень.

Про це у середу, 4 березня, повідомили у прес-службі Фонду держмайна.

Загалом, в аукціоні взяли участь 3 учасники, а ціна продажу підприємства зросла майже на 18%. Згідно сервісу Prozorro, переможцем аукціону стало ТОВ "Бастіон-груп".

Київський автовокзал отримав нового власника

Київський автовокзал отримав нового власника

kiev.vgorode.ua

"Ми дуже сподіваємося, що приватний інвестор зможе реконструювати вокзали, надати їм" нове життя ", - зазначив глава ФДМУ Дмитро Сенниченко.

Раніше взяти участь у попередньому аукціоні з продажу "Київпассервіс" (серпень 2019), не було жодного охочого.

Однак на цей раз, новий підхід в розкритті інформації про підприємство і сотні сторінок опублікованих документів дозволив зацікавити інвесторів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фонд державного майна України анонсував аукціон з продажу готелю "Дніпро", який розташований на Європейській площі в центрі Києва.

Також відзначимо, що Офіс президента обіцяв передати на приватизацію низку підприємств, що належать Державному управлінню справами.

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Місце
Україна Київ
Тег
Фонд державного майна України
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Плюсуйте ещё лярд на борьбу с грызунами и насекомыми в этом бомжатнике
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