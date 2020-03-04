Центральний київський автовокзал продали на аукціоні, що тепер буде

Завершився аукціон з продажу "Київпассервіс", в складі якого Центральний автовокзал Києва і 5 автостанцій міста і 18 області, ціна продажу підприємства склала 230,89 млн гривень.

Про це у середу, 4 березня, повідомили у прес-службі Фонду держмайна.

Загалом, в аукціоні взяли участь 3 учасники, а ціна продажу підприємства зросла майже на 18%. Згідно сервісу Prozorro, переможцем аукціону стало ТОВ "Бастіон-груп".

Київський автовокзал отримав нового власника kiev.vgorode.ua

"Ми дуже сподіваємося, що приватний інвестор зможе реконструювати вокзали, надати їм" нове життя ", - зазначив глава ФДМУ Дмитро Сенниченко.

Раніше взяти участь у попередньому аукціоні з продажу "Київпассервіс" (серпень 2019), не було жодного охочого.

Однак на цей раз, новий підхід в розкритті інформації про підприємство і сотні сторінок опублікованих документів дозволив зацікавити інвесторів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фонд державного майна України анонсував аукціон з продажу готелю "Дніпро", який розташований на Європейській площі в центрі Києва.

Також відзначимо, що Офіс президента обіцяв передати на приватизацію низку підприємств, що належать Державному управлінню справами.

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