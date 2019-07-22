"Цей день настав!" Україна наростила імпорт газу до максимуму

Імпорт газу в Україну досяг 66,3 млн куб. м, що відповідає 100% технічних потужностей

"Цей день настав! Імпорт газу досяг 66,3 млн куб. м. Знакова подія", – повідомив у Facebook директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

Однак, за його словами, Україна ще не може використовувати всю свою інфраструктуру на кордоні, оскільки велика її частина все ще контролюється російський газовим монополістом "Газпромом".

"Він відмовляється приводити правила роботи на ній до європейських норм. Упевнений, що з 01/01/2020 у нас ця проблема піде разом зі старим транзитним контрактом і ми почнемо працювати за європейськими правилами на всіх ГІС на кордоні", – додав директор компанії "Оператор ГТС України".

Макогон підкреслив, що якби працювали європейські правила, то Україна могла б зараз імпортувати 366 млн куб. м. Зокрема, 66 млн куб. м – фізично і ще 300 – віртуально шляхом заміщення транзитних обсягів.

Імпорт газу в Україну досяг 66,3 млн куб. м

Нагадаємо, що голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні й, за відсутності нових договорів, може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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