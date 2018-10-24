''Це жахливе шахрайство'': на українців масово оформляють кредити

Сотні українців стали жертвами нової шахрайської схеми. На їхні документи оформляють кредити, про які вони дізнаються уже від колекторів. Беруть невеликі суми — до 4-5 тис. грн. Приблизно стільки готові дати "у борг" компанії, які заробляють на мікропозиках. Причому гроші вони дають без будь-яких перевірок і лише за декілька хвилин.

OBOZREVATEL розібрався, як працює шахрайська схема і як небанківські фінансові установи грають "на руку" злочинцям.

Як працює схема

Українці стали жертвами шахраїв, які на їхні документи отримали кредити в Moneyveo. Компанія займається мікропозиками і обіцяє миттєво видати до 4 тис. грн. Нібито розроблений алгоритм сам збирає дані від клієнта й приймає рішення про видачу кредиту. Займає ця процедура лише до чотирьох хвилин. Постраждалі від шахраїв українці тепер отримують вимоги від Moneyveo віддати гроші, які вони не брали. Причому через прострочення суми збільшуються у декілька разів.

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"Зараз я отримав повідомлення про заборгованість перед компанією і вимогу її погасити, звичайно, що про це я чую вперше. Сума за українськими мірками досить велика — 9300 гривень, особливо якщо врахувати, що серед постраждалих — особи з регіонів, ветерани АТО. Але цимес у тому, що заборгованість зростає у геометричній прогресії, і, якщо це було 9 тисяч минулого місяця, то в цьому — це вже більше 12 тисяч гривень, і т.д ", — скаржиться постраждалий від шахраїв журналіст Валерій Яковенко.

Пост жертви чергової шахрайської схеми викликав значний резонанс у соцмережах, на нього в тому числі відгукнулася і заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

"Це жахливе шахрайство. Я не знаю, як ми зможемо у цій ситуації допомогти, оскільки Національний банк не регулює фінансові компанії. Але все ж ми спробуємо щось зробити", — написала представник регулятора в соцмережах.

У самій компанії OBOZREVATEL підтвердили: дійсно, шахраї на чужі документи набрали у них кредити, а коли вони починають їх вимагати із реальних власників паспортів, українці дізнаються, що стали жертвою схеми. Правда, в компанії звинувачують у всьому Prozorro. Нібито на сайті відкритих торгів будь-який бажаючий може скачати документи учасників торгів. А серед них — і паспорт.

"Шахраї зробили позичальниками тих підприємців, які залишили свої персональні дані на сайті Prozorro, для виконання вимог тих організаторів тендерів, які ймовірно не подумали про захист персональних даних учасників тендерів, як того вимагає законодавство... Зараз ми склали і направили лист у Prozorro, щоб вони закрили персональні дані, адже причиною витоку таких даних є саме некоректне їхнє розміщення в організації проведення публічних тендерів із точки зору захисту персональних даних", — заявила СЕО Moneyveo Алена Андронікова.

Правда, проблему таким чином вирішити не вдасться. Лазівка залишиться — кредити видають без особистої присутності боржника, без підпису. Гроші відправляють на карту, власників якої ніхто не перевіряє. Як уже писав OBOZREVATEL, за $ 10-40 у Даркнет (анонімна частина інтернету) можна легко купити бази з паспортними даними. Причому зловмисники залишають оголошення із пропозицією викупити таку базу у працівників банків, які мають доступ до паспортів, співробітникам пошти і т.д.

Також шахраї беруть кредити на 4-5 тис. грн, а за декілька місяців прострочення, суми виростають у декілька разів. Крім того, фінансова установа відправляє дані про боржників у реєстр кредитних історій. Після цього жертва шахрайства не зможе отримати кредит уже у справжньому банку. Юрист Олександр Плахотник пояснює: у разі, якщо українець став жертвою подібного шахрайства, необхідно написати заяву в компанію, яка вимагає від жертви гроші, й повідомити в правоохоронні органи. Перевіряти документи і верифікувати клієнта — завдання того, хто видає кредити.

За допомогою подібних схем (без фізичної присутності клієнта) кредити оформляють десятки різних компаній. І стати жертвою може будь-який українець.

Як не потрапити на вудку шахраїв

Кредитний аналітик Володимир Мазуренко і іюрист Олександр Плахотник, на прохання OBOZREVATEL, підготували основні рекомендації про те, як не стати жертвою шахрайської схеми.

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"На 100% убезпечити себе від шахрайства неможливо, — впевнений Мазуренко. — Але це не означає, що не потрібно дотримуватися основних правил. Якщо у вас де-небудь просять показати паспорт, обов'язково прикривайте великим пальцем його серію і номер. Це ваша персональна інформація. Якщо хто-небудь просить ксерокопію паспорта, не варто одразу погоджуватися. Дізнайтеся, хто і навіщо це робить. Чи бере на себе така людина гарантію нерозголошення, чи зобов'язується не передавати інформацію третім особам", — розповідає Мазуренко.

При цьому експерт пояснює: за бажання можна зробити запит у Бюро кредитних історій і перевірити, чи є у вас непогашена заборгованість, про яку ви могли не знати.

Як не стати жертвою шахраїв:

Не показувати паспорт стороннім.

На вимогу пред'являти паспорт із закритими серією та номером.

Не робити ксерокопії у магазинах.

Не заповнювати анкети, у яких потрібно вказувати серію і номер персональних документів.

Юрист Олександр Плахотник також радить не передавати паспорт у чужі руки, не заповнювати анкети, у яких потрібно вказати серію і номер паспорта (тільки якщо це не держустанова). "Важливо: якщо у вас є підозра, обов'язково звертайтеся до правоохоронних органів. Не потрібно у жодному разі оплачувати борги, які ви не брали", — радить Плахотник.