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8 вересня • оновлено в 11:28
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"Це цензура": у Києві інтернет-провайдер збунтувався через заборону пропагандистських сайтів

8.3т Читати матеріал російською

Інтернет-провайдер "НетАссіст" із Києва подав до суду на Національну комісію з питань регулювання зв'язку та інформатизації через небажання блокувати заборонені російські сайти.

Фото відповідного адміністративного позову опублікував у Fаcebook керівник компанії Максим Тульєв.

У документі йдеться, що "НетАссіст" вимагає скасувати припис регулятора, зроблений йому після перевірки 16 серпня 2019 року. Тоді НКРЗІ зафіксувала, що провайдер не закрив доступ до сайтів, які телеком-компанії зобов'язані блокувати згідно з указом президента України від 21.06.2018 р. про застосування персональних і економічних санкцій.

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У Києві провайдер подав до суду через заборону пропагандистських сайтів

У Києві провайдер подав до суду через заборону пропагандистських сайтів

epravda.com.ua

Позов провайдера через заборону російських сайтів

Позов провайдера через заборону російських сайтів

Fаcebook Максима Тульєва

У коментарях Тульєв повідомив, що регулятор зобов'язав компанію заплатити мінімальний адміністративний штраф. "Але тут ідея в тому, щоб визнати судом саму вимогу цензури незаконною", – зазначив він.

"Це цензура": у Києві інтернет-провайдер збунтувався через заборону пропагандистських сайтів

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні частина провайдерів тимчасово почали надавати доступ до забороненої російської соціальної мережі "ВКонтакте". Юристи пояснили лазівку.

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Теми
Санкції проти Росії Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Тег
санкции
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Чё мучаются? Ради "свободы" слова нужно вообще интернет отключить.
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Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
Ржунимагу Феофан, так в россии так и сделают вскоре!)))))))))
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Николаев Олег
Николаев Олег
В Европе везде так
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
цэмыздобулы...themyzdobuly.
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