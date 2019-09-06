"Це цензура": у Києві інтернет-провайдер збунтувався через заборону пропагандистських сайтів

Інтернет-провайдер "НетАссіст" із Києва подав до суду на Національну комісію з питань регулювання зв'язку та інформатизації через небажання блокувати заборонені російські сайти.

Фото відповідного адміністративного позову опублікував у Fаcebook керівник компанії Максим Тульєв.

У документі йдеться, що "НетАссіст" вимагає скасувати припис регулятора, зроблений йому після перевірки 16 серпня 2019 року. Тоді НКРЗІ зафіксувала, що провайдер не закрив доступ до сайтів, які телеком-компанії зобов'язані блокувати згідно з указом президента України від 21.06.2018 р. про застосування персональних і економічних санкцій.

У Києві провайдер подав до суду через заборону пропагандистських сайтів epravda.com.ua

Позов провайдера через заборону російських сайтів Fаcebook Максима Тульєва

У коментарях Тульєв повідомив, що регулятор зобов'язав компанію заплатити мінімальний адміністративний штраф. "Але тут ідея в тому, щоб визнати судом саму вимогу цензури незаконною", – зазначив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні частина провайдерів тимчасово почали надавати доступ до забороненої російської соціальної мережі "ВКонтакте". Юристи пояснили лазівку.

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