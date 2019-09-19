"Це треш": Гончарук анонсував звільнення топчиновників

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував звільнення керівництва Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

"Ми розуміємо, що для успішного завершення цієї (земельної. – Ред.) реформи нам потрібно навести порядок у Державному земельному кадастрі. Те, що зараз там відбувається, – це треш", – повідомив глава уряду під час зустрічі з українськими аграріями, передає "112 Україна".

За його словами, повна зміна керівництва державного земельного кадастру має відбутися вже наступного тижня.

"Ми виходимо з того, що система там абсолютно прогнила і працюють переважно корупціонери, я особисто з цього виходжу", – підсумував Гончарук.

Прем'єр-міністр анонсував звільнення керівництва Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв 4 липня надіслав президенту Володимиру Зеленському документ "Про розгляд питання щодо звільнення державних уповноважених", який містив прізвища усіх членів комітету, окрім самого керівника.

Зокрема голова АМКУ перерахував прізвища восьми держуповноважених, які перебували у складі комітету. Терентьєв попросив "ухвалити рішення щодо звільнення державних уповноважених, відповідно до компетенції президента, визначеної законом України "Про Антимонопольний комітет".

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