Максимум за 5 років: Україна злетіла у важливому індексі реформ

В Україні індекс іМоРе (єдина незалежна кількісна оцінка реформ) досяг найвищого рівня з 2015 року.
"Це перемога і свідчення якісної роботи Верховної Ради та уряду", – написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у Facebook.
За його словами, турборежим роботи парламенту та Кабінету міністрів дає позитивні результати.
Зокрема, автори дослідження звернули увагу на реформи фінансового сектору:
закони про “спліт” та про захист прав споживачів фінансових послуг;
закони про посилення інституційної спроможності НАБУ та НАЗК;
скасування монополії державних установ на проведення експертизи;
закон про зниження порогів для ProZorro;
закон про концесію;
закон про скасування переліку об’єктів, що не підлягають приватизації;
закон про обов’язкове нотаріальне посвідчення відчуження корпоративних прав.
"Останнє значення індексу – одне з найвищих за історію його існування. іМоРе досягав такого рівня або вище лише чотири рази за свою історію", – повідомив Милованов.
Востаннє це відбулось у 2015 році після того, як Верховна Рада восьмого скликання набула своїх повноважень та призначила Кабмін.
Турборежим роботи парламенту та Кабінету міністрів дає позитивні результати
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