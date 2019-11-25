Максимум за 5 років: Україна злетіла у важливому індексі реформ

В Україні індекс іМоРе (єдина незалежна кількісна оцінка реформ) досяг найвищого рівня з 2015 року.

"Це перемога і свідчення якісної роботи Верховної Ради та уряду", – написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у Facebook.

За його словами, турборежим роботи парламенту та Кабінету міністрів дає позитивні результати.

Зокрема, автори дослідження звернули увагу на реформи фінансового сектору:

закони про “спліт” та про захист прав споживачів фінансових послуг;

закони про посилення інституційної спроможності НАБУ та НАЗК;

скасування монополії державних установ на проведення експертизи;

закон про зниження порогів для ProZorro;

закон про концесію;

закон про скасування переліку об’єктів, що не підлягають приватизації;

закон про обов’язкове нотаріальне посвідчення відчуження корпоративних прав.

"Останнє значення індексу – одне з найвищих за історію його існування. іМоРе досягав такого рівня або вище лише чотири рази за свою історію", – повідомив Милованов.

Востаннє це відбулось у 2015 році після того, як Верховна Рада восьмого скликання набула своїх повноважень та призначила Кабмін.

Турборежим роботи парламенту та Кабінету міністрів дає позитивні результати

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2020 році прогнозується прискорення зростання валового внутрішнього продукту до 3,3%.

Водночас очікується сповільнення споживчої інфляції до 6%, свідчить проєкт Державного бюджету на 2020 рік.

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