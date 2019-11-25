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25 листопада • оновлено в 11:52
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Максимум за 5 років: Україна злетіла у важливому індексі реформ

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В Україні індекс іМоРе (єдина незалежна кількісна оцінка реформ) досяг найвищого рівня з 2015 року.

"Це перемога і свідчення якісної роботи Верховної Ради та уряду", – написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у Facebook.

За його словами, турборежим роботи парламенту та Кабінету міністрів дає позитивні результати.

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Зокрема, автори дослідження звернули увагу на реформи фінансового сектору:

  • закони про “спліт” та про захист прав споживачів фінансових послуг;

  • закони про посилення інституційної спроможності НАБУ та НАЗК;

  • скасування монополії державних установ на проведення експертизи;

  • закон про зниження порогів для ProZorro;

  • закон про концесію;

  • закон про скасування переліку об’єктів, що не підлягають приватизації;

  • закон про обов’язкове нотаріальне посвідчення відчуження корпоративних прав.

"Останнє значення індексу – одне з найвищих за історію його існування. іМоРе досягав такого рівня або вище лише чотири рази за свою історію", – повідомив Милованов.

Востаннє це відбулось у 2015 році після того, як Верховна Рада восьмого скликання набула своїх повноважень та призначила Кабмін.

Турборежим роботи парламенту та Кабінету міністрів дає позитивні результати

Турборежим роботи парламенту та Кабінету міністрів дає позитивні результати

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2020 році прогнозується прискорення зростання валового внутрішнього продукту до 3,3%.

Водночас очікується сповільнення споживчої інфляції до 6%, свідчить проєкт Державного бюджету на 2020 рік.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Україна в рейтингах
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Тег
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
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Хо Хол
Хо Хол
"Достиг самого высокого уровня с 2015 года" - уахахахах. Еще лет через 10 будет достигнут самый высокий уровень с 2013 года. XDD
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