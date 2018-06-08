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"Це перегин": Гройсман відреагував на $46 млн премій керівництву "Нафтогазу"

2.8тЧитати новину російською

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман надіслав офіційного листа на адресу незалежної наглядової ради НАК "Нафтогаз України", щоб вони переглянули своє рішення про виплату співробітникам компанії 46,3 млн доларів премій.

"Я не підтримую таку політику високих винагород. Вважаю, що вони не на часі", - заявив Гройсман, виступаючи у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

При цьому прем'єр-міністр визнав, що "Нафтогаз" і його менеджмент здобув серйозну перемогу в інтересах України в суперечці з "Газпромом".

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"Мова йде про те, що ми сьогодні виграли позов у Газпрому на 4,5 млрд доларів. Саме за це і визначила нагороду наглядова рада. Хоча я підкреслюю, що моя позиція абсолютно чітка - це перегин", - резюмував Гройсман.

Як повідомлявOBOZREVATEL, 30 травня наглядова рада НАК "Нафтогаз України" прийняла рішення про виплату співробітникам компанії 46,3 млн доларів премій в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з російським газовим монополістом "Газпромом" за транзитним контрактом.

Першу частину премії в розмірі 541 млн грн менеджери отримають найближчим часом. Це 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік. Решту будуть виплачувати три роки за умови, якщо російська компанія виконає вимогу суду.

Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Об'єкт
Нафтогаз України
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