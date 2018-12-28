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''Це неприйнятно'': Гройсман зажадав знизити зарплату глави "Нафтогазу"

21.8тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив за перегляд контракту із главою НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим у бік зменшення заробітної плати.

"При розгляді питання продовження контракту ми повинні переглянути умови оплати праці. Бо я вважаю, що за чинним контрактом заробітна плата надвисока", — заявив Гройсман в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, для України і для економіки, яка тільки починає рости, такі виплати є неприйнятними.

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Прем'єр-міністр також поінформував наглядову раду державної компанії про необхідність враховувати позицію уряду.

"Я чекатиму на адекватну реакцію ради", — резюмував прем'єр.

Термін дії контракту з головою НАК "Нафтогаз України" Коболєвим завершується у березні 2019 року.

Андрій Коболєв і Володимир Гройсман

Андрій Коболєв і Володимир Гройсман

"112 Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня наглядова рада НАК "Нафтогаз України" ухвалила рішення про виплату працівникам компанії 46,3 млн доларів премій через перемогу у Стокгольмському арбітражному суді над російським газовим монополістом "Газпромом" за транзитним контрактом.

Зазначалося, що першу частину премії в розмірі 541 млн грн менеджери отримають найближчим часом. Це 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік. Решту виплачуватимуть три роки за умови, якщо російська компанія виконає вимогу суду.

Гройсман закликав переглянути рішення про суму премій, назвавши це "перегином", проте пізніше у Наглядовій раді "Нафтогазу" заявили, що не мають наміру переглядати це рішення.

Особи
Андрій КоболєвВолодимир Гройсман
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів УкраїниНафтогаз України
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Луговской Николай
Луговской Николай
Кто протежировал этого пацана?
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Луговской Николай, угадайте с трех раз, а также кто согласовал ему немыслимые премии, кому он отстегнул из них откат. кобелек сидит на чемоданах и ждет рывка к родной мамаше и к отправленным ей долярам
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