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14 листопада • оновлено в 11:04
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В Україні перерахували тарифи на газ: українців попередили про чергове підвищення ціни

2.8т
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Ціна на газ для населення в Україні може зрости ще на 20% вже взимку 2019/2020 років.

Такий прогноз OBOZREVATEL дав співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич, зазначивши, що здорожчання неминуче.

"За оцінками "Нафтогазу" ціна може піднятися ще приблизно на 15-20%", – заявив експерт.

Газова плита

Газова плита

"Дзеркало тижня"

Як пояснює президент Центру глобалістики "Стратегія ХХ" Михайло Гончар, все залежатиме від коливання ціни на спотовому ринку газу в Європі.

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Ціна на газ буде підніматись відповідно до європейських цін: експерт з енергетики

"Так, вартість зросте, і вона має зрости. Нам треба розуміти, що сезонне коливання цін відбуватиметься відповідно до того, як воно триває на європейському ринку. Взимку газ дорожчий, а влітку – дешевий. Але тут треба зважати на коливання ціни на спотовому ринку в Європі", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" заявив про збільшення в листопаді ціни на природний газ для населення та інших споживачів на 14,7%.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року в Україні зміниться ціна на газ для населення – його продаватимуть за "промисловими" тарифами.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Особи
Дмитро Марунич Михайло Гончар
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" газ цены
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Фигня, зато вам Газпром 22 охулиарда должен! А агрессивный русский газ вам не нужен! Интересно, когда запад хвалит украинские "масштабные реформы", он что имеет в виду?
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Хо Хол
Хо Хол
#Прикрути
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Хо Хол, теперь будет "закрути"
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