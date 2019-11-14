В Україні перерахували тарифи на газ: українців попередили про чергове підвищення ціни

Ціна на газ для населення в Україні може зрости ще на 20% вже взимку 2019/2020 років.

Такий прогноз OBOZREVATEL дав співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич, зазначивши, що здорожчання неминуче.

"За оцінками "Нафтогазу" ціна може піднятися ще приблизно на 15-20%", – заявив експерт.

Газова плита "Дзеркало тижня"

Як пояснює президент Центру глобалістики "Стратегія ХХ" Михайло Гончар, все залежатиме від коливання ціни на спотовому ринку газу в Європі.

"Так, вартість зросте, і вона має зрости. Нам треба розуміти, що сезонне коливання цін відбуватиметься відповідно до того, як воно триває на європейському ринку. Взимку газ дорожчий, а влітку – дешевий. Але тут треба зважати на коливання ціни на спотовому ринку в Європі", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" заявив про збільшення в листопаді ціни на природний газ для населення та інших споживачів на 14,7%.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року в Україні зміниться ціна на газ для населення – його продаватимуть за "промисловими" тарифами.

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