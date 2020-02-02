"Це афера!" Рева заявив про небезпеку пенсійної реформи

В Україні введення накопичувальної пенсійної системи є "аферою", оскільки в країні відсутні умови для вигідного інвестування пенсійних заощаджень.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV колишній міністр соціальної політики України Андрій Рева, коментуючи заяву своєї наступниці Юлії Соколовської, що українці повинні самі подбати про свою старість.

Рева заявив, що повністю підтримує такий погляд Соколовської на пенсійну реформу.

"Справа не тільки в тому, хто скільки буде платити. Проблема в тому, куди ви будете розміщувати ці гроші? Назвіть мені хоча б одну структуру в Україні, яка існує 20 років і може гарантувати інвестиційний прибуток вище рівня інфляції", – підкреслив він.

Екс-міністр зазначив, що накопичувальна система буває двох типів – добровільна і обов'язкова.

"В Україні добровільна система діє вже 20 років. Тільки 1% населення їй скористалися. Зараз хочуть ввести обов'язкову пенсійну систему – хочете ви чи ні, з вашої зарплати буде відраховуватися певний відсоток. Ваш вибір буде тільки в тому, який ви виберете недержавний пенсійний фонд", – сказав він.

"Уявіть собі 2000 рік. У вас є 1000 грн – це приблизно 200 доларів. У вас два варіанти – купити 200 доларів або покласти гроші в недержавний пенсійний фонд. Сьогодні, для того, щоб ці 1000 гривень збереглися і не пропали, якою має бути інвестиційний прибуток за станом на 2020 рік? Вам інвестфонд мав збільшити цю суму в п'ять разів, для того, щоб просто зберегти. Ви вірите, що він міг це зробити?" – пояснив Рева.

"Що було б, якби у 2000 році цю систему запровадили? Що було б з накопиченнями, які пережили 2008 рік, обвал гривні, 2014 рік, інфляцію 49%? Що б сьогодні люди мали з цих накопичень?" – додав колишній глава Мінсоцполітики.

replyua.net

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська заявила, що в Україні не час запускати накопичувальну пенсійну систему. На думку міністра, українці і зараз можуть відкладати гроші на майбутнє.

У свою чергу, партія "Слуга народу" розробила законопроект, згідно з яким запуск другого рівня пенсійного накопичення почнеться з 2023 року. Згідно з документом, українці щомісяця повинні будуть в середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати на другий рівень пенсійного страхування.

Колишній віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко жорстко розкритикував владу за відтермінування пенсійної реформи. Він висловив переконання, що українці повинні отримувати пенсію не з одного джерела, як сьогодні, а з трьох – солідарної, накопичувальної системи і недержавних пенсійних фондів.

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