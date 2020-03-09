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9 березня • оновлено в 08:44
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ЦБ РФ пішов на радикальні заходи через обвал нафти

4.1т
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Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку.

Заборона ухвалена в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів. Про це повідомляє пресслужба російського регулятора.

"Рішення ухвалене з метою підвищення передбачуваності дій грошової влади і зниження волатильності фінансових ринків в умовах значних змін на світовому ринку нафти", – відзначають представники ЦБ РФ.

Заборона поширюється як на регулярні покупки іноземної валюти, так і на реалізацію покупок, відкладених у 2018 році.

Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти

Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Теги
нафта Організація експортерів нафти (ОПЕК) Новини Росії
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Комментарии на сайте не модерированы
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Вообще то в России выходной, или чубатые не знают??
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