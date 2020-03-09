ЦБ РФ пішов на радикальні заходи через обвал нафти

Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку.
Заборона ухвалена в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів. Про це повідомляє пресслужба російського регулятора.
"Рішення ухвалене з метою підвищення передбачуваності дій грошової влади і зниження волатильності фінансових ринків в умовах значних змін на світовому ринку нафти", – відзначають представники ЦБ РФ.
Заборона поширюється як на регулярні покупки іноземної валюти, так і на реалізацію покупок, відкладених у 2018 році.
Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти
Новина доповнюється...
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.