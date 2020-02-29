Кількість українських трудових мігрантів в Росії неухильно знижується, російський напрямок стає незатребуваним.

Таку інформацію озвучив в ефірі ObozTV президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. За його словами, все більше заробітчан орієнтуються на Європу.

"Починаючи з 2014 року українці почали обирати для працевлаштування країни Європейського союзу. По-перше, через збройну агресію (РФ на Донбасі. – Ред.). По-друге – санкції діють і економічне зростання в Росії лишилося десь далеко в минулому", – пояснив Воскобойник.

"І третій момент: якщо в Росії не поважають і не захищають права навіть своїх власних громадян... Кому потрібні українці?", – додав він.

За його прогнозом, в майбутньому кількість українців, які працюють в Росії, постійно зменшуватиметься.

"Цей тренд вже не зміниться. А кількість людей, які працюють в Європі, збільшуватиметься", – наголосив Воскобойник.

Все більше трудових мігрантів з України відмовляються їхати до Росії svoboda.org

Як писав OBOZREVATEL, за даними дослідження, проведеного на замовлення Міжнародної організації з міграції, з 2017 по 2019 рік близько 65% постраждалих від торгівлі людьми українців потрапили в трудове рабство саме в Росії.

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