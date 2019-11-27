Трудові книжки в Україні: Кабмін ухвалив важливе рішення

На засіданні Кабінету міністрів України члени уряду проголосували за законопроект, який повинен зробити трудові книжки необов'язковими.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в Facebook. За його словами, в подальшому очікується, коли за законопроект проголосує Верховна Рада.

За словами чиновника, Кабмін також ухвалив постанову, якою передбачено, що громадяни зможуть попросити роботодавця передати в електронній формі інформацію про стаж до 2000 року. Зараз у Пенсійного фонду є інформація тільки з 2000 року.

"Це дозволить в майбутньому зробити призначення пенсій та інших соціальних виплат повністю дистанційно, без необхідності відвідувати Пенсійний фонд", – зазначає Дубілет.

При цьому він повідомив, що постановою Кабміну була створена можливість "одержувати електронні сервіси пенсійного фонду (наприклад, різноманітні довідки) не тільки за допомогою цифрового підпису, а й за допомогою BankID".

"Цифровий підпис все ще слабо поширений серед українців, а інтернет-банками ПриватБанку, monobank та інших банків користуються багато хто", – підкреслив Дубілет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів почав роботу над законами, які скасують обов'язкове використання трудових книжок.

У новому Кабміні збираються заборонити подавати "паперові" документи на конкурси або під час прийому на роботу. А архіви кадровиків хочуть оцифрувати.

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