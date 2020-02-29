Понад 80% українців, які виїжджають на заробітки за кордон, не планують залишатися на ПМП і збираються повернутися на Батьківщину.

Такі дані озвучив в ефірі ObozTV президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник, коментуючи масштаби трудової міграції з України.

"У нас циркуляційна міграція. Людина може і двічі за рік поїхати працювати за кордон. І створюється помилкова думка, що у нас всі поїхали і там залишилися назавжди. Ні! Людей, які взагалі не розглядають для себе можливості, що вони коли-небудь повернуться до України – не більш 10-15%", – зазначив він.

"Більшість українців не шукають для себе нової Батьківщини. Вони хочуть поїхати, заробити грошей, але все одно повернутися", – наголосив Воскобойник.

Експерт пояснив, що, за статистикою, 93% заробітчан працюють в сфері звичайної фізичного праці.

"Вони не зможуть побудувати кар'єру, оскільки у них немає відповідної спеціальності, немає знання іноземної мови. Вони не зможуть соціалізуватися настільки, щоб залишитися там назавжди", – уточнив він.

Втім, за його прогнозом, якщо реальні реформи в Україні не відбудуться, то ситуація може кардинально змінитися.

"Якщо люди знову не відчують поліпшення – не на словах, а на своєму гаманці – тоді наша циркуляційна трудова міграція, яка існує зараз, потихеньку перетвориться на еміграцію", – застеріг Воскобойник.

При цьому фахівець підтвердив, що наразі заробітчани фактично є головними інвесторами України. За оцінками Нацбанку, за 2019 рік вони перевели на Батьківщину понад $ 12 млрд, що становить 10% усього ВВП країни.

"Від трудових мігрантів щорічно надходить більше грошей, ніж від будь-яких прямих інвестицій від наших західних партнерів. Можна сказати, що наші трудові мігранти – один з драйверів розвитку економіки України. І це гроші, які не потрібно повертати, вони залишаються тут, в нашій країні", – констатував він.

За статистикою, 93% українців на заробітках займаються фізичною працею Opole.onet.pl/Shutterstock

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Польщі запроваджують нову міграційну політику, щоб захистити робочі місця від заробітчан. Зокрема, іноземцям обмежать час безперервної роботи в країні.

Наразі зарплати в Україні в 2,5-3 рази нижчі, ніж у Польщі. Протягом 2019 року до Польщі виїхала рекордну кількість української молоді віком до 25 років.

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