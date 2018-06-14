"Тримайтеся там!" В Росії рекордно підвищують пенсійний вік і податки

Росіяни вже незабаром будуть виходити на пенсію в 65 років і більше витрачати на податки. Відповідне пропозиції підготував уряд Російської Федерації на чолі з Дмитром Медведєвим.

"Пропонується ввести досить тривалий перехідний період - почати його пропонують з 2019 року, щоб крок за кроком досягти виходу на пенсію в 65 років для чоловіків в 2028 році і в 63 роки для жінок в 2034 році", - цитує російського прем'єра видання ТАСС .

До слова, підвищення пенсійного віку на даний момент відбувається в багатьох країнах Європи у зв'язку з проблемами з фінансуванням Пенсійних фондів. На прямій лінії президент РФ Володимир Путін заявив, що відноситься до питання підвищення пенсійного віку "надзвичайно обережно", але вже через тиждень Медведєв анонсував нововведення. Так, судячи з його слів, щорічно вік виходу на "заслужений відпочинок" будуть збільшувати на 6 місяців, в результаті вже через 10 років чоловіки отримуватимуть пенсії в 65 років, а жінки - в 63.

В середньому росіяни, які досягають 60 років, живуть ще 14,7 року. Відповідно, після нововведення від Медведєва, жителі Росії зможуть насолоджуватися пенсією всього 9,7 р. Пенсійний вік в 65 років в Росії стане одним з найвищих в СНД.

До слова, крім підвищення пенсійного віку, Дмитро Медведєв оголосив про ще один неприємний для росіян нововведенні. Ставку податку на додану вартість (ПДВ) підвищать з 18 до 20%. До слова, з огляду на те, що податок закладений в кінцевій вартості більшості товарів і послуг, таке нововведення вдарить по гаманцях більшості жителів РФ.

Як раніше вже писав OBOZREVATEL , в квітні, після введення США санкційних списків, російський фінансовий ринок обрушився. Індекси впали на 8-11%, а курси долара і євро злетіли на 3,7-4%. За підсумками торгів ліквідні акції втратили в ціні 12-20%. Єврооблігації російських емітентів за день впали на 1-3%.

Міжнародне агентство Fitch погіршило свій прогноз по темпах зростання економіки РФ в 2018 році з 2 до 1,8% (економіка України в цьому році, згідно з прогнозами, додасть 3,2%). На більш повільне зростання вказують скромні темпи ВВП в першому кварталі 2018 роки (1,3%, за попередньою оцінкою Росстату).

18 березня 2018 го в Росії відбулися президентські вибори, на яких в черговий раз переміг Володимир Путін. Опозиційні політики, в тому числі Олексій Навальний, заявили про масові фальсифікації на виборах.

14 червня 2018 го російський уряд оголосив про намір збільшити податки і скоротити кількість пенсіонерів.