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Костянтин Боровий
Костянтин Боровий
Російський бізнесмен і політикВсі статті автора

Треть российского бюджета идет на подготовку будущей войны в Европе

14.6тЧитати новину російською

Занимательная арифметика

Совокупная мощность "Северного потока-2" оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год.

Средняя стоимость российского газа на экспорт Газпромом - $190 за 1000 кубометров.

Треть российского бюджета идет на подготовку будущей войны в Европе.

Один дивизион самого современного зенитно-ракетного комплекса СС-400 стоит $600 млн.

Один дивизион - это 10 транспортно-пусковых установок.

Одна установка - 16 ракет (4 контейнера по 4 ракеты в каждом).

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Путін не бажає жодних компромісів

Сколько раз необходимо написать фразу "Спасибо, фрау Меркель", если ее писать на каждой ракете через пять лет их производства к 2024 году?

Варианты ответа: 100, 400, 1000, 4000

И названия для двух комплексов уже есть: "Херр Шредер" и "Фрау Меркель".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Костянтин БоровийКостянтин Боровий
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Константина Борового
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Doc
Doc
Вообще-то сложно понять логику русских (наверное потому что ее нет). Сейчас Рашка поставляет газ из Южно-русского местрождения (я пока молчу с какого перепугу они назвали его Южным - оно находится на самом севере), но суть не в этом. А в том что месторождение открыто 11 лет назад. Запасы газа в нем 800 млрд кубов. Известно что на конец 2012 года в нем осталось 700 млрд кубов. Если считать что по СП поставлялось каждый год по 55 млрд кубов то за прошедшие 6 лет там осталось 370 млрд кубов. И если запустить СП1 и СП2 то этого газа хватит всего на 3 года. И газ конечно можно взять из другого месторождения - хотя выбор конечно очень маленький, остается только Бованенково, а это значит ... а это значит что для русских газа уже не останется, хотя конечно это не страшно - русским разрешили палочки и веточки собирать, так что ничего - дровами будут топить
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8
0
Doc
Doc
Махал Махалыч, так и будет. Но я надеюсь что они не сразу сдохнут - а еще лет 10-20 помучаются. Они заслужили это и быстрая смерть слишком легкая для них цена.
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3
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Doc, есть еще надежда, что просто передохнут эти кацы - и газ им не понадобится вообще!
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3
0
Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Нехай вкладають. Більше вкладуть - скоріше здохнуть. Макаки далі палки й банана все одно не бачать.
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11
0
Doc
Doc
Конечно - Совок так же делал. И не на долго его хватило.
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3
0
Doc
Doc
А какая разница какая мощность СП2 ? Германии хватает с головой и просто СП-1 и она сокращает потребление газ. Так что СП2 ей не нужен. Задача у этой трубы только одна - попилить на ней деньги. Да и нет задачи влить деньги в военку - так как флота уже нет, основным танком назвали не Арамату и даже не Т-90, а собранные еще во времена Совка Т-72. С авиацией все плохо, и вообще современная техника - это электроника, а по электронике Рашка сейчас не дотягивает даже до уровня совка в начале 80х
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12
1
2 из 18 ответов | показать все
Doc
Doc
Олег, "22-23 декабря Иван Плачков и глава правления НАК "Нафтогаз України" Алексей Ивченко посетили Ашхабад для обсуждения условий поставок туркменского природного газа в 2006 году. Украина законтрактовала у Туркменистана на 2006 год 39 млрд куб. м газа по цене 44 доллара за 1 тыс. куб. м. ". Вот такая ситуация была перед 2006 годом и это ой как не нравилось Рашке. И что немцы про это писали или там писались другие сказки что Украина сама хочет отказаться от очень дешевого туркменского газа и хочет украсть весь газ Рашки
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2
0
Doc
Doc
Олег, а я могу сказать какие причины были. Россия хотела построить Северный поток и надо было срочно напугать европейцев. Была и вторая причина - Украина покупала газа у России ... а стоп .... у какой России. Украина покупала газ у Туркменистана и деньги шли мимо кассы Россиии и России надо было срочно выдавить туркменов и их дешевый газ (у Фирташа и Тимошенко были хорошие отношения с Туркменами и тот газ по "50" - это был не русский газ, это был туркменский газ). А то что писали журнашлюшки - ну так уже 2 тыс лет фразе что деньги не пахнут (хотя конечно пахнут - даже начиная с момента возникновения этой фразы)
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2
0

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