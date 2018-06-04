"Укргазбанк" намагається повернути мільйонний борг: з'явилися скандальні подробиці

Державний "Укргазбанк" в суді намагається повернути заставне майно "Міжнародного центру торгівлі". Компанія взяла кредит під заставу, який після перепродала пов'язаній зі своїм керівником фірмі.

У листопаді минулого року представники "Укргазбанку" подали заяву про вчинення злочину керівником "Міжнародного центру торгівлі" Олегом Яремчуком. Як заявляють в державному банку, той за заниженими цінами продав майно, яке знаходилося в заставі - крани. На даний момент у справі розбирається Господарський суд Києва, повідомляє 5.ua .

"Укргазбанк" і "Міжнародний центр торгівлі" оформили сім кредитів на загальну суму 128 млн грн, більше $ 3 млн та 95 тис. євро ще в 2007-2008 роках. Основним бенефіціаром боржника є Олег Яремчук, який на момент отримання кредиту був пов'язаний з уже колишнім заступником голови правління банку Олексієм Омельяненко. Останньому вже вручили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 ККУ (розтрати посадовими особами коштів в особливо великих розмірах, дії, вчинені з метою прикриття незаконної діяльності).

У минулому році банк звернувся до суду з проханням відсторонити Олега Яремчука від займаної посади і призначити арбітражного керуючого, який зможе захистити заставне майно. Йдеться про баштові крани Potain, вантажівки і т.д. на загальну суму 104 млн грн.

У 2013-му крани продали на запчастини за заниженою вартістю. Причому дісталися вони компанії "Підйомні машини", серед засновників якої той же Олег Яремчук. "Укргазбанк" на даний момент намагається повернути заставне майно, яке на думку банку було незаконно продано.

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