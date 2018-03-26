Україна придумала, як змусити "Газпром" заплатити $2,6 млрд

Міністерство юстиції України розробило план, який допоможе стягнути з російського газового монополіста "Газпрому" 2,6 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

"Що стосується активів на території інших країн, у нас вже є план, який я не буду озвучувати, тому що це має бути сюрпризом для боржника... Що стосується рішення арбітражу, весь пафос "Газпрому", що вони не будуть виконувати рішення суду, це повна нісенітниця. Тому що такого роду рішення виконуються на підставі відповідного міжнародного договору по всьому світу", - заявив міністр юстиції Павло Петренко в ефірі телеканалу "Прямий".

За його словами, рішення Стокгольмського арбітражу - не останній процес, в якому Україна буде вигравати у Росії.

"У "Газпрому" дуже багато активів, і ми про них знаємо, ми їх ідентифікували... Нам відомо, в яких країнах є найбільша кількість активів. Вони більш ніж покривають борг, який є у "Газпрому" перед "Нафтогазом". Процес виконання такого рішення досить простий і чіткий", - зазначив Петренко.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань в суперечці з "Газпромом".

2 березня в "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

Як повідомляв "Обозреватель", 5 березня "Газпром" повідомив "Нафтогаз" про розірвання контрактів на поставку і транзит газу через Стокгольмський арбітраж. Пізніше в "Нафтогазі" підтвердили, що отримали повідомлення від "Газпрому".