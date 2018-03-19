Справа "Укрнафти": суд визнав недійсними договори на 3 млрд

В Україні визнали недійсним договори між ПАТ "Укрнафта" та ТОВ "Котлас" на загальну суму 2,94 млрд гривень, що стали предметом розслідування Національного антикорупційного бюро.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів Київського апеляційного господарського суду за результатами розгляду скарги детектива НАБУ, повідомляє "Слово і Діло".

Зокрема, у НАБУ просили визнати недійсним 71 договір на поставку нафтопродуктів загальною вартістю 3,48 млрд гривень, укладений між "Укрнафтою" та "Котласом" із порушенням статуту товариства та закону "Про акціонерні товариства".

Детектив вказував, що в результаті проведеного "Укрнафтою" аукціону з продажу сирої нафти в 2015 році одним із переможців було визнане ТОВ "Котлас". З компанією був укладений договір на реалізацію нафти на загальну вартість понад 3 млрд гривень, проте її поставка не була сплачена й відстрочена на основі відповідного листа від службових осіб "Котласу".

За версією слідства, в подальшому поставку нафти так і не сплатили, заволодівши нею й розпорядившись на власний розсуд.

Пізніше, в липні 2015 року, між "Укрнафтою" та "Котласом" були укладені нові договори, але вже на поставку приватною компанією "Укрнафті" нафтопродуктів на загальну суму 3,4 млрд гривень. Попри відсутність сплати з боку "Котласу" за поставку сирої нафти, "Укрнафта" перерахувала компанії відповідні кошти.

Згідно зі статутом ПАТ "Укрнафта", рішення про укладення договорів купівлі-продажу на суму, що перевищує 50 млн гривень, належить до компетенції наглядової ради товариства. Однак, за попередньою змовою між чиновниками "Укрнафти" та "Котласу", договори поставки нафтопродуктів били розбиті на дрібніші – вартість кожного не перевищувала 50 млн гривень.

У НАБУ вказують, що крім порушення статуту "Укрнафти", також був порушений закон "Про акціонерні товариства", яким забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого законом порядку ухвалення рішень про вчинення значного правочину.

Детектив зазначив, що значним правочином вважається укладання договорів, що перевищують 10% від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Згідно з цим звітом, вартість активів "Укрнафти" на кінець 2014 року становила 33,6 млрд гривень, відповідно, зазначений правочин становив 10,37% вартості активів "Укрнафти".

Колегія Київського апеляційного госпсуду погодилася з доводами детективів, але визнала недійсними 60 із 71 договору на загальну суму 2,94 млрд гривень. Зазначене рішення може бути оскаржене у Верховному суді.

Раніше "Обозреватель" писав про обшуки в головному офісі "Укрнафти", які проводило НАБУ.