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Борг "Газпрому" "Нафтогазу": пропагандисти заявили про підробку документів в Стокгольмі

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Пропагандисти на російському федеральному телеканалі "Росія 1" заявили, що рішення Стокгольмського арбітражу за позовами "Нафтогазу" - підробка.

"Додаткове вивчення тексту із залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста, показало, що значна частина арбітражного рішення написана не арбітрами, а іншою особою. Очевидно, що ніхто не має права підміняти арбітрів", - сказано в передачі.

Це нібито є серйозним доказом порушення шведського права та арбітражного регламенту Стокгольма при розгляді даної справи, що дає підстави для його повного скасування, стверджують російські пропагандисти.

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У мережі висміяли брехню російських "журналістів".

Як повідомляв OBOZREVATEL , 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань в суперечці з "Газпромом".

5 червня Голландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часткою російського газового монополіста в його голландських дочірніх компаніях.

Место
РосіяМосква
Объекты
ГазпромНафтогаз України
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