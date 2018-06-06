Борг "Газпрому" "Нафтогазу": пропагандисти заявили про підробку документів в Стокгольмі

Пропагандисти на російському федеральному телеканалі "Росія 1" заявили, що рішення Стокгольмського арбітражу за позовами "Нафтогазу" - підробка.

"Додаткове вивчення тексту із залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста, показало, що значна частина арбітражного рішення написана не арбітрами, а іншою особою. Очевидно, що ніхто не має права підміняти арбітрів", - сказано в передачі.

Це нібито є серйозним доказом порушення шведського права та арбітражного регламенту Стокгольма при розгляді даної справи, що дає підстави для його повного скасування, стверджують російські пропагандисти.

У мережі висміяли брехню російських "журналістів".

На фед.канале сімейка уебанов Скабеева & Попов на повному серйозі розповідають, що рішення Стокгольмського арбітражу за позовами "Нафтогазу" - ПІДРОБКА ДОКУМЕНТІВ! 😂😱🙈



Тим часом в Нідерландах заарештували активи Газпрому для виплати боргу "Нафтогазу" 😇👏 pic.twitter.com/NbwWPJhT0I - Ельшад Бабаєв (@Elshad_Babaev) 6 червня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL , 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань в суперечці з "Газпромом".

5 червня Голландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часткою російського газового монополіста в його голландських дочірніх компаніях.