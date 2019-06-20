"Треба позбутися!" Зеленський озвучив плани на масштабну приватизацію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримає масштабну приватизацію і зазначає, що державі не потрібні непрофільні активи.

Таку заяву він зробив на зустрічі із бізнес-спільнотою у четвер у Києві, передає "Інтерфакс-Україна". "Україні як державі треба позбутися непрофільних активів. Тому я підтримую масштабну приватизацію. Держава — це сервіс, який створює умови для вашої роботи, а не ваш конкурент", — сказав Зеленський.

Водночас український президент пообіцяв поважати і захищати незалежність Національного банку України.

Як зазначено, Зеленський вже скасував 167 президентських указів, зокрема про штрафні санкції за порушення касової дисципліни.

"Наша команда в Адміністрації президента також не гає часу — ми провели повну інвентаризацію указів президента — того, що неможливо було винести з адміністрації", — сказав він.

Зокрема йдеться про встановлення штрафів за порушення касової дисципліни, обмежень для нотаріусів на встановлення цін за свої послуги, а також заборони використання іноземної тканини для пошиття шкільної форми, уточнив президент.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 24 липня 2018 року офіційно запустили процес малої приватизації.

16 січня Кабінет міністрів України затвердив перелік об'єктів великої приватизації на 2019 рік.

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