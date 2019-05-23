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"Треба менше бла-бла-бла!" Зеленський жорстко розповів, як потрібно знижувати тарифи

8.7тЧитати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський вважає, що знизити тарифи на комунальні послуги допоможе впровадження інновацій поновлюваних джерел енергії в Україні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Таку заяву він зробив під час свого виступу на iForum-2019 у Києві. "Я вам скажу декілька тез. Ми хочемо низьких тарифів – треба менше бла-бла-бла про це — потрібно тягнутися до інновацій відновлюваної енергетики. Ми хочемо реальний екочистий і доступний транспорт — треба насамперед розширювати інфраструктуру (взагалі-то зробити інфраструктуру для електромобілів) і безпілотників", — сказав український лідер.

Володимир Зеленський на iForum

Володимир Зеленський на iForum

inforesist.org

Зеленський зазначив, що недавно Великобританія провела акцію "тиждень без вугілля", і це було унікальною подією вперше з 1882 року.

"Британці показують, що весь світ йде від вугілля. Що робимо ми? У них "Роттердам мінус", у нас "Роттердам плюс". Це абсолютно два різних світогляди. Звичайно, ми з вами не можемо все відразу поміняти, але ми повинні мінятися, інакше наша країна не має шансів", - переконаний він.

Також він додав, що потрібно застосовувати інновації в освітній сфері.

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Ціну на газ знизять? У Зеленського дали пряму відповідь

"Ви самі знаєте, що без інновацій немає конкуренції, а, значить, немає робочих місць, податків, немає, вибачте, я повторюся, ось цього бла-бла-бла на якому стоїть держава", — підкреслив Зеленський.

Звернувшись до представників IT-сфери він зазначив, що дуже б хотів, щоб їм хотілося жити в Україні і нікуди не їхати. "І це найголовніша причина, чому я тут", — додав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. Якби уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціну на газ із 1 травня 2019-го.

24 квітня команда Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
тарифигаз
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Самый известный фильм Зеленского – «Анализы в большом городе».
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Скирда Женя
Скирда Женя
Вот оно ЧЁЁЁЁ (что снизить тарифы на коммунальные услуги поможет внедрение инноваций возобновляемых источников энергии в Украине) ТАК ПРОСТО !!! Слышали ,73%, Вы то думали придёт зеленский и с 22 апреля (или когда там у вас наивных конец эпохи жадибности) тарифы будут существенно снижены!!! А оно вон оказывается надо инновации там разные внедрять газодобычу поднимать ... Что теперь? Что с пенсиями он говорит?
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Олийнык Маша
Олийнык Маша
Просто ноль, ні ноль з двома мінусами
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