Транзит газу з Росії: Зеленський сказав, коли вирішить проблему

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт на який закінчується в кінці 2019 року, вже у вересні.

Своїми планами поділився він на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС, який пройшов у понеділок, 8 липня, пише "Інтерфакс-Україна".

"Наскільки мені відомо, планується продовжити цю розмову в грудні. Але це питання енергетичної безпеки України та моя позиція, позиція нашої команди полягає в тому, що саме у вересні ми хочемо сісти за стіл і вирішити це питання", – сказав глава держави.

Транзит газу Цензор.НЕТ

Володимир Зеленський РБК-Украина

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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