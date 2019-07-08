Транзит газу з Росії: Зеленський сказав, коли вирішить проблему

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт на який закінчується в кінці 2019 року, вже у вересні.
Своїми планами поділився він на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС, який пройшов у понеділок, 8 липня, пише "Інтерфакс-Україна".
"Наскільки мені відомо, планується продовжити цю розмову в грудні. Але це питання енергетичної безпеки України та моя позиція, позиція нашої команди полягає в тому, що саме у вересні ми хочемо сісти за стіл і вирішити це питання", – сказав глава держави.
Транзит газу
Цензор.НЕТ
Володимир Зеленський
РБК-Украина
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.
У відповідь на це член правління російського газового монополіста, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль заявив, що "Газпром" вважає наразі неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність у країні необхідних для цього структур.
Пізніше Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" вже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
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