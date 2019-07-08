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Транзит газу з Росії: Зеленський сказав, коли вирішить проблему

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт на який закінчується в кінці 2019 року, вже у вересні.

Своїми планами поділився він на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС, який пройшов у понеділок, 8 липня, пише "Інтерфакс-Україна".

"Наскільки мені відомо, планується продовжити цю розмову в грудні. Але це питання енергетичної безпеки України та моя позиція, позиція нашої команди полягає в тому, що саме у вересні ми хочемо сісти за стіл і вирішити це питання", – сказав глава держави.

Новини
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Транзит газу

Транзит газу

Цензор.НЕТ

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

РБК-Украина

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Поставки газу в УкраїнуСаміт Україна-ЄС
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
транзит газу
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Ну проклятый ахрессор не прекращай будь ласка свой транзит газа через щеневмерлу! Ну будь ласка!!! А мы тем временем будем поливать тебя грязью на всех углах. Это было краткое изложение внешне экономической политики украины
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Мир Миру
Мир Миру
Для цього потрібно спочатку отримати висновки Рахункової палати за результатами перевірки щодо скасування або підтвердження підозри у навмисному доведенні до банкрутства УкрТрансГазу, а також передати ГТС незалежному від Нафтогазу ДЕРЖАВНОМУ оператору.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Решить этот вопрос должны кацарылые, мяч на их поле, они нам бабло должны, не договорятся за транзит, будут должны всей Европе, время играет на нас, куди воно лізе?
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
UaDonetsk Umka, свиноскот, все что тебе должны это свинцовую пломбу в твое тупое дупло.
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