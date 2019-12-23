Транзит газу з Росії: в "Нафтогазі" назвали плюси і ризики нового контракту

У НАК "Нафтогаз" розповіли про позитивні і тривожні моменти в переговорах із Росією щодо транзиту газу.

Пост з оцінкою домовленостей з'явився на сторінці компанії в Facebook. У "Нафтогазі" відзначили прогрес у позиції росіян.

"Від "відмовтеся від всіх вимог, а ми подумаємо, чи потрібно з вами говорити" вони еволюціонували до "ну ок, ми заплатимо те, що винні, а щодо того, що ще в суді, запропонуємо щось рівноцінне", – сказано в повідомленні.

У "Нафтогазі" назвали плюси і ризики контракту з РФ Цензор.НЕТ

У компанії також звернули увагу на те, що "Газпром" готовий укласти контракт про об'єднання мереж з оператором ГТС України. Це перехід на європейські правила взаємодії на наших кордонах, який може стати прикладом і для інших країн.

Також у "Нафтогазі" підкреслили, що транзит важливий і як джерело доходів держбюджету, і як частина системи оборони України. "Це наш геополітичний захист, який Росія мріє зруйнувати. Поки не виходить", – додали в компанії.

Позитивним моментом назвали також те, що в протоколі відсутні будь-які зобов'язання щодо відновлення закупівель у "Газпрому". Там також не згадуються позови щодо Криму чи борг Януковича.

Знайшлися і дивні нюанси. "Росіяни відзначають, що їм некомфортно, бо у нас президенти змінюються кожні кілька років, а це для них, мовляв, нестабільність. А відносини між "Нафтогазом" і "Газпромом" за новим контрактом – найбільша зараз зона невизначеності", – відзначили в "Нафтогазі".

Вказали також на ризик договору щодо транзиту. "Ризик №1, що вся історія з бажанням росіян домовитися, – це ширма для порятунку "Північного потоку-2". Ми раніше ніколи не бачили такої жвавості в дипломатичних, лобістських і бізнес-колах за цим проєктом у Вашингтоні. А бачили ми багато", – резюмували в компанії.

Вітренко розповів про газовий контракт із РФ

Своєю думкою поділився також виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко. "У цих газових переговорах ми не дамо повторити помилки 2009 року і обдурити український народ знову. Ми, як і завжди, займаємо максимально конструктивну позицію. Україна налаштована і готова виконувати свої зобов'язання країни-транзитера", – написав він у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вітренко розкрив всі домовленості з Росією і дав їм оцінку.

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