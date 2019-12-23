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23 грудня • оновлено в 23:40
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Транзит газу з Росії: в "Нафтогазі" назвали плюси і ризики нового контракту

1.6т
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У НАК "Нафтогаз" розповіли про позитивні і тривожні моменти в переговорах із Росією щодо транзиту газу.

Пост з оцінкою домовленостей з'явився на сторінці компанії в Facebook. У "Нафтогазі" відзначили прогрес у позиції росіян.

"Від "відмовтеся від всіх вимог, а ми подумаємо, чи потрібно з вами говорити" вони еволюціонували до "ну ок, ми заплатимо те, що винні, а щодо того, що ще в суді, запропонуємо щось рівноцінне", – сказано в повідомленні.

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У "Нафтогазі" назвали плюси і ризики контракту з РФ

У "Нафтогазі" назвали плюси і ризики контракту з РФ

Цензор.НЕТ

У компанії також звернули увагу на те, що "Газпром" готовий укласти контракт про об'єднання мереж з оператором ГТС України. Це перехід на європейські правила взаємодії на наших кордонах, який може стати прикладом і для інших країн.

Також у "Нафтогазі" підкреслили, що транзит важливий і як джерело доходів держбюджету, і як частина системи оборони України. "Це наш геополітичний захист, який Росія мріє зруйнувати. Поки не виходить", – додали в компанії.

Позитивним моментом назвали також те, що в протоколі відсутні будь-які зобов'язання щодо відновлення закупівель у "Газпрому". Там також не згадуються позови щодо Криму чи борг Януковича.

Знайшлися і дивні нюанси. "Росіяни відзначають, що їм некомфортно, бо у нас президенти змінюються кожні кілька років, а це для них, мовляв, нестабільність. А відносини між "Нафтогазом" і "Газпромом" за новим контрактомнайбільша зараз зона невизначеності", – відзначили в "Нафтогазі".

Вказали також на ризик договору щодо транзиту. "Ризик №1, що вся історія з бажанням росіян домовитися,це ширма для порятунку "Північного потоку-2". Ми раніше ніколи не бачили такої жвавості в дипломатичних, лобістських і бізнес-колах за цим проєктом у Вашингтоні. А бачили ми багато", – резюмували в компанії.

Вітренко розповів про газовий контракт із РФ

Вітренко розповів про газовий контракт із РФ

Своєю думкою поділився також виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко. "У цих газових переговорах ми не дамо повторити помилки 2009 року і обдурити український народ знову. Ми, як і завжди, займаємо максимально конструктивну позицію. Україна налаштована і готова виконувати свої зобов'язання країни-транзитера", – написав він у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вітренко розкрив всі домовленості з Росією і дав їм оцінку.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром транзит газу
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