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Транзит газу: Росія раптово погодилася на переговори з Україною

6.3т Читати матеріал російською

Росія готова взяти участь у тристоронніх газових переговорах з Україною і Єврокомісією у першій половині вересня 2019 року.

Як заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак, дата буде узгоджена найближчим часом, передає "РИА Новости".

"Контакту у нас поки не було (з новим міністром України. – Ред.). Що стосується дати, у нас є пропозиція від заступника голови Єврокомісії пана Мароша Шефчовича зустрітися. Там або 16-те число, або може якісь інші дати. Ми обговоримо. Я думаю, це буде найближчим часом погоджено", – сказав Новак.

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За його словами, представники Росії бажають зустрітися із представниками України у першій половині вересня.

"Просто у нас теж є якийсь графік: Світовий енергетичний конгрес в Абу-Дабі та інші заходи. Треба вибрати час, щоб в усіх була одночасно можливість для зустрічі", – додав Новак.

Росія готова до переговорів

Росія готова до переговорів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна домовлятиметься з Росією про новий довгостроковий контракт на транзит газу до Європи.

Чинна угода закінчується 1 січня 2020 року. При цьому "Нафтогаз", який підписував угоди з російською стороною, розділять.

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Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Росія
Теги
Новини Росії транзит газу
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Пфффф согласилась..... Пока не начнут умолять не нужно никаких встреч!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Россия внезапно согласилась? Россия никогда и не отказывалась. Я вообще поражаюсь, с каким спокойствием и достоинством Россия смотрит на ужимки и прыжки братьев меньших на Украине. Чисто директор школы у вольера с обезьянами в зоопарке.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Меня постоянно забавило,что как только намечалась встреча по вопросам поставок и транзитом газа возникала такаяя ситуация.Россию предсталял Новак-министр энергетики.ЕК-зам по энергетике Шефчович.А Дурку-почему то Клим Чугункин!!!Глава МИД... Но почему то дурка именно Россию обвиняетт в политизированности переговоров.Кто нить представляет, чтоб Лавров поехал на переговоры по газу???
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