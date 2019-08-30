Транзит газу: Росія раптово погодилася на переговори з Україною

Росія готова взяти участь у тристоронніх газових переговорах з Україною і Єврокомісією у першій половині вересня 2019 року.

Як заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак, дата буде узгоджена найближчим часом, передає "РИА Новости".

"Контакту у нас поки не було (з новим міністром України. – Ред.). Що стосується дати, у нас є пропозиція від заступника голови Єврокомісії пана Мароша Шефчовича зустрітися. Там або 16-те число, або може якісь інші дати. Ми обговоримо. Я думаю, це буде найближчим часом погоджено", – сказав Новак.

За його словами, представники Росії бажають зустрітися із представниками України у першій половині вересня.

"Просто у нас теж є якийсь графік: Світовий енергетичний конгрес в Абу-Дабі та інші заходи. Треба вибрати час, щоб в усіх була одночасно можливість для зустрічі", – додав Новак.

Росія готова до переговорів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна домовлятиметься з Росією про новий довгостроковий контракт на транзит газу до Європи.

Чинна угода закінчується 1 січня 2020 року. При цьому "Нафтогаз", який підписував угоди з російською стороною, розділять.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.