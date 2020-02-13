"Антиколомойський" законопроєкт і заблокована Рада: спливли проблеми України з новим траншем МВФ

Рішення Міжнародного валютного фонду щодо нового траншу на $5,5 млрд для України може бути прийняте не раніше другого кварталу 2020 року або ж затягнутися до літа.

Така пауза у фінансуванні сталася через невиконання Україною головної умови МФВ – парламент так і не прийняв законопроєкт №2571, що виключає можливість повернення збанкрутілих або націоналізованих банків колишнім власникам, пише "Ліга.Фінанси".

"План був приблизно таким: у січні Верховна Рада обробляє законопроєкт і приймає його в цілому, в лютому Рада директорів МВФ стверджує програму і перераховує Україні перший транш кредиту. Не вийшло: 2571 не пройшов перевірку фінансовим комітетом Ради", – сказано в матеріалі.

Країна фактично авансом отримала від МВФ SLA (staff level agreement), тобто принципову згоду на кредитування. Видання, посилаючись на джерела, передає, що це стало можливим, коли Фонд попередньо погодив усі 98 сторінок законопроєкту 2571, названого в ЗМІ "антиколомойським".

Однак документ стали критикувати в Раді. Зокрема, глава податково-фінансового комітету Данило Гетьманцев зазначав, що урядова версія 2571 надмірно посилює повноваження НБУ. До парламенту також були внесені два альтернативні проєкти: від Олександра Дубинського й Ігоря Палиці.

Через суперечності, за словами джерел видання, законопроєкт вирішили скоротити в надії, що після цього комітет розгляне його швидше. Так з'явився документ під номером 2571-д авторства Гетьманцева.

Однак цей текст МВФ категорично не погодив. "Фонд погодився з урізаною версією за умови, що в ній збережеться підхід початкової редакції документа: ексвласники не можуть повернути собі банк, але мають право на компенсацію, якщо доведуть шкоду за допомогою міжнародного аудитора", – повідомляє "Ліга.Фінанси".

У документі Гетьманцева при цьому передбачалося, що уряд і ексвласники потерпілого банку отримують півроку на переговори про можливе відшкодування збитків. На випадок відсутності компромісу було запропоновано, щоб розмір компенсації визначав український суд.

"Додаткова проблема – парламент, почавши розгляд законопроєкту про ринок землі, виявився фактично заблокований через декілька тисяч правок, які депутати вирішили голосувати без прискорених процедур. Згідно з регламентом, інші законопроєкти в цей період розглядатися не можуть.

Якщо найближчим часом нічого не зміниться, ситуація з непрацездатністю Ради може затягнутися до квітня. Для МВФ це може означати, що "українське питання" переноситься на другий-третій квартали ", – зазначається в статті.

Новий транш МВФ для України не узгоджений через законопроєкт 2571 Колаж

Як писав OBOZREVATEL, 17 січня в МВФ зажадали від України виконати поставлені раніше умови, щоб була запущена програма кредитування на $5,5 млрд.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що нова програма співпраці України з МВФ почнеться в найближчі місяці.

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