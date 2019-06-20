"Транш ми все одно отримаємо": в Україні відкрили перспективи "дружби" з МВФ

Глава Рахункової палати України Валерій Пацкан заявив, що Україна в будь-якому випадку продовжить співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Як заявив він в інтерв'ю OBOZREVATEL, черговий транш Київ може отримати до кінця 2019 року.

"З оперативної інформації можу сказати, що МВФ продовжить співпрацю з Україною. Переговори тривають. Транш ми все одно отримаємо, ну, може, з цим урядом, тому що цей уряд працюватиме приблизно до вересня-жовтня, поки оберуть новий", — заявив він.

МВФ

За його словами, без траншу МВФ Україні буде дуже важко впоратися зі своїми борговими зобов'язаннями.

"Ось міністр фінансів на Кабміні представила стратегію держборгу. Сподіваємося, що після цієї стратегії щось зміниться. Ми будемо активно моніторити державний борг і його обслуговування. Зараз повинна бути внесена нова бюджетна декларація. У нас є політичні ризики. Якщо вибори відбудуться 21 липня, то, найімовірніше, ми отримаємо нову Верховну Раду з 1 вересня. Поки присяга, коаліція сформується. Потім у нас починається формування комітетів, яке триватиме щонайменше місяць, далі уряд, і тільки після цього ми зайдемо у бюджетний процес", — підсумував Пацкан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник МВФ Джеррі Райс заявив, що Фонд очікує завершення в Україні позачергових виборів до Верховної Ради, щоб продовжити переговори про подальшу співпрацю.

У кінці травня представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що на співпрацю України з МВФ може вплинути викликана достроковими виборами до Верховної Ради невизначеність із парламентською коаліцією та урядом.

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