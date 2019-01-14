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Трамп пригрозив знищити економіку однієї з країн: хто жертва

1.5тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп пригрозив знищити економіку Туреччини, якщо Анкара завдасть удар по сирійських курдах.

Про це він написав у своєму Twitter. "Ми завдамо економічного удару по Туреччині, якщо вона нападе на курдів. Необхідне створення 20-мильної зони безпеки", – заявив Трамп.

При цьому він також поклав відповідальність і на курдів, заявивши, що ті не повинні провокувати Анкару.

"У той же час я не хочу, щоб курди провокували Туреччину, Росію, Іран або Сирію. Вони внесли найбільший вклад у розгром ІГ. Ми вдячні їм за це, але зараз необхідно повернути війська додому", – резюмував американський президент.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

"Російська газета"

  • Військова операція Туреччини та її союзників із сирійських повстанських угруповань у регіоні Афрін триває з 20 січня 2018 року.

  • Турецька влада називає представників курдської самооборони YPG відгалуженням Робочої партії Курдистану (РПК), яку Анкара і багато західних країн визнають терористичною організацією. YPG заперечує будь-які зв'язки з РПК.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Конфлікт в Сирії
Особи
Дональд ТрампРеджеп Тайіп Ердоган
Місце
США
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