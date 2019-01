Трамп пригрозив знищити економіку однієї з країн: хто жертва

Президент США Дональд Трамп пригрозив знищити економіку Туреччини, якщо Анкара завдасть удар по сирійських курдах.

Про це він написав у своєму Twitter. "Ми завдамо економічного удару по Туреччині, якщо вона нападе на курдів. Необхідне створення 20-мильної зони безпеки", – заявив Трамп.

При цьому він також поклав відповідальність і на курдів, заявивши, що ті не повинні провокувати Анкару.

"У той же час я не хочу, щоб курди провокували Туреччину, Росію, Іран або Сирію. Вони внесли найбільший вклад у розгром ІГ. Ми вдячні їм за це, але зараз необхідно повернути війська додому", – резюмував американський президент.

.... Likewise, do not want the Kurds to provoke Turkey. Russia, Iran and Syria have been the biggest beneficiaries of the long term US policy of destroying ISIS in Syria - natural enemies. We also benefit but it is now time to bring our troops back home. Stop the ENDLESS WARS!