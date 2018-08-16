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Торговельна війна США з Китаєм: країни зробили крок до примирення

1.3тЧитати новину російською

Китай відновить торговельні переговори з США. Чергова зустріч запланована на кінець серпня і відбудеться у Вашингтоні.

Відповідну заяву опубліковано на сайті Міністерства комерції КНР, передає РБК.Делегацію з Пекіна очолить заступник міністра комерції Ван Шоувень, американську - заступник голови Мінфіну з міжнародних справ Девід Мальпассе.

В ході зустрічі сторони планують обговорити "питання економіки і торгівлі між Китаєм і США, що представляють взаємний інтерес".

"Китай схвалює (торговий. - Ред.) діалог на основі взаємності, рівності і цілісності", - відзначили в прес-службі міністерства.

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Як пояснив Bloomberg аналітик Інституту міжнародних фінансів при Банку Китаю Гай Сіньже, ці переговори демонструють готовність Пекіна і Вашингтона досягти компромісу в питанні взаємного введення мит.

"Посадові особи невисокого рівня зустрінуться, поторгуються і подивляться, чи є можливість для переговорів на більш високому рівні", - додав він.

Як повідомлявOBOZREVATEL, адміністрація президента США Дональда Трампа намір ввести мита в розмірі 25% на імпорт китайських товарів і послуг на суму $200 млрд.

Місце
Китай
Об'єкти
СШАмито
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