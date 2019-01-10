Торговельна війна Трампа: Індія завдала удару по США

Уряд Індії з 31 січня вводить мито в розмірі 30% на американську сільгосппродукцію.

Йдеться про товари на 857 млн доларів — це більше третини продовольчого імпорту з США, повідомляють "РИА Новости".

За словами експертів, основним фронтом торговельної війни для американського президента Дональда Трампа залишається Китай, проте під удар потрапила і Індія.

Зокрема у березні 2018 року Трамп оголосив про мита на сталь і алюміній у розмірі 25% і 10% відповідно. Через обмеження постраждали економіки Росії, Китаю, Європи, Японії, Індії та інших країн.

Уже у травні президент США оголосив про вихід з ядерної угоди з Іраном, пообіцявши відновити санкції проти Тегерана і всіх, хто співпрацює з іранською владою. Аналітики зазначають, що це було спрямовано зокрема проти Китаю та Індії — двох головних покупців іранської нафти.

При цьому розмір економіки не дозволяє Індії симетрично відповідати на американські мита і вступати у відкриту конфронтацію з Вашингтоном так, як це робить Китай. Однак агресивність Вашингтона призвела до того, що Пекін і Делі вперше за довгий час перейшли від економічної конфронтації до скоординованих заходів проти тиску США.

Прем'єр Індії Нарендра Моді і президент США Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2018 року Сполучені Штати ввели нові ввізні мита у розмірі 25% на товари з Китаю. До списку потрапила низка найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

При цьому американський президент Дональд Трамп попередив Китай: у разі дзеркальних заходів з боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму 267 млрд доларів. Так, із урахуванням уже наявних заходів митами буде обкладено майже увесь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.